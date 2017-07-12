Лига чемпионов: БАТЭ сыграл вничью с армянским «Алашкертом»
- 12.07.2017, 22:35
Голы в свои и чужие ворота забил полузащитник БАТЭ Алексей Риос.
Борисовский БАТЭ не смог победить армянский «Алашкерт» в домашнем матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов — 1:1.
БАТЭ — Алашкерт — 1:1
БАТЭ: Щербицкий, Иванич (Березкин, 75), Сигневич (Туоминен, 64), Жавнерчик, Риос, Милунович, Стасевич (к), Поляков, Драгун, Гордейчук (М.Володько, 71), Кендыш,
Алашкерт: Бегларян, Ховбоша, Восканян, Стойкович, М.Минасян (Ненадович, 92+, Дагбашян, Дашян, Веранян (к), Яблан, Артак Едигарян (Бадоян, 71), Артур Едигарян (Зелькович, 86).
Голы: 1:0 — Риос (42). 1:1 — Риос (79, в свои ворота).
Гоооолллл!!!! Сигневич таки забил!!!!! 1:0!!!! Николай красиво возвращается!!! pic.twitter.com/ytFPEbg3LH— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 12 July 2017