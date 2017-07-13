Гости из США нашли в Чаусах захоронения предков 1 13.07.2017, 14:40

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В первую очередь американцы расспросили о знаменитых еврейских фамилиях белорусского городка.

В субботу, 8 июля, Чаусы посетила делегация в составе четырех человек из Соединенных Штатов Америки, сообщает chausynews.by.

Целью их визита было найти могилы родственников на Чаусском еврейском кладбище, а также посетить места, где когда-то располагались еврейские общины и предположительное место жительства их предков.

Американская делегация в Чаусском историко-краеведческом музее

Сначала делегация прибыла в историко-краеведческий музей. Американцев интересовала история жизни евреев во времена Великой Отечественной войны. На пороге здания их встретила научный сотрудник Татьяна Федорова, которая подробно рассказала об интересующих их событиях. В первую очередь они расспросили о знаменитых еврейских фамилиях, таких как Кошеварова-Руднева, Маневич, Данилович и Шарон.

Дом еврейской семьи Непомнящих

После американская группа прошла по улицам Могилевская (ныне ул. Ленинская) и Базарная (ныне ул.Маневича) в поисках пересечения этих улиц, потому что предположительно, именно в этих местах находилось жилье их родственников. Гости сфотографировали дом семьи Непомнящих по улице Фрунзе. Татьяна Федорова рассказала гостям, что со слов Иды Шендрович, составителя каталога еврейских кладбищ Могилевщины (в том числе Чаусского района), на месте нынешнего здания организации РОС «ДОСААФ» когда-то располагалась синагога. Американка Арина задала свой следующий вопрос:

– Где находился район компактного проживания еврейского населения и где располагалось гетто?

Татьяна ответила, что евреи проживали в районе Казинки. Гостям хотелось подробно услышать про расстрелы евреев Чаус в годы войны. Научный сотрудник музея поведала о том, как первые массовые расстрелы проходили в августе 1941 года, фашисты не щадили ни детей, ни стариков, ни женщин. Детей немцы просто сбрасывали в ров на трупы. Больше всего американцев поразило то, что люди ждали своей смерти, видя, как убивают впередистоящих. Они были шокированы такой жестокостью. Узнав, что место расстрела находится в Дранухе, недалеко от реки Проня, гости решили обязательно съездить туда, но сначала отправились на еврейское кладбище.

Надгробный камень Кац Ицхака, сына Шмуэля

Первый памятник погибшим во время войны евреям установил уроженец Чаус Исай Аронович Синицын. Американцы внимательно рассмотрели все надписи главного монумента. Гости также нашли камень родственника – Кац Ицхака, сына Шмуэля. Они рассказали, что семья из Чаус уехала в 1908 году в США, но не все близкие покинули страну. Американцы нашли три камня, которые не значились в книге «Узел жизни» и задали вопрос, почему их туда не внесли? Татьяна предположила, что надписи со временем сильно стерлись, и никто не смог прочесть, что на них было написано. Тогда американская журналистка взяла пену для бритья и нанесла на камень, стерев ее бумажным полотенцем. Выбитые надписи заполнились пеной и стало понятно, что их можно прочесть. Американцы обошли все захоронения, после чего направились в Дрануху возле реки Проня искать места расстрела евреев. Впечатленные и растроганные, американские гости ближе к вечеру покинули наш город.