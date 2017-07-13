Жителя Шклова «повоспитывали» за шорты в райисполкоме 1 13.07.2017, 18:17

Фото: «Онлайнер»

Мужчина написал жалобу и получил ответ.

В Шклове случилось серьезное происшествие: местный житель утверждает, что в жаркую погоду его отказались пускать в райисполком в шортах. В ответ он потребовал книгу замечаний и предложений и сделал запись. Вскоре одетый «не по форме» мужчина получил ответ от чиновников. В райисполкоме говорят, что мужчину не останавливали, но повоспитывали, пишет «Онлайнер».

— На мне были аккуратные шорты из темно-синей ткани (не пляжные, почти как брюки). В тот день было жарко, передо мной несколько человек отправили переодеваться. Люди немного возмущались и уходили, боялись спорить, — утверждает читатель. — Я решил идти до победы. Но на просьбу предоставить книгу замечаний и предложений мне ответили, что она находится в кабинете 107, но, чтобы туда пройти, нужно надеть штаны. Вынести книгу мне отказались, а когда я предложил сотруднику охраны вызвать милицию, его уверенность сразу пропала. В итоге меня пропустили в исполком. Я написал жалобу на сотрудника охраны и председателя исполкома.

Вскоре мужчина получил ответ из райисполкома.

— Запрет, касающийся входа в здание в шортах, был вызван необходимостью поддержания деловой обстановки в районном исполнительном комитете и в большей мере продиктован общепринятыми правилами этикета, — сказано в официальном сообщении.

В райисполкоме утверждают, что не запрещали мужчине проходить в здание в шортах. Но замечание сделали.

— Есть этикет посещения государственного учреждения. Где это прописано? Почитайте, найдите, — говорит управляющий делами Шкловского райисполкома Вадим Роговой. — Мы бываем на совещаниях, учебе в Академии управления. Нам читают соответствующие лекции: как должно, что должно. Человека не то что не пропустили… Ему сделали замечание. Из объяснений милиционера, он ему сделал замечание. Мужчина сказал: «Вы нарушаете мои права». И ушел. Потом пришел обратно: «Я у юриста проконсультировался. Вы такие, вы сякие. Дайте книгу замечаний и предложений». Пожалуйста, вот вам книга. И он дальше пошел. Какие вопросы? Милиционер ему просто сделал замечание. Ответ на запись в книге замечаний и предложений мы дали, с милиционером тоже проведена работа. Ему указано: человека пропускать, но вместе с тем повоспитывать. Нужно делать замечание и объяснять, что нельзя в такой одежде приходить в государственный орган. Если бы к вам пришли в мини-юбке и топе, вам было бы приятно? Дискуссионный вопрос? Дискутировать не будем.

Похожий случай произошел пару лет назад в Лунинце. Тогда мужчина пытался зайти в райисполком в связи с регистрацией в реестре бытовых услуг. Его не пустили в здание, так как он был в шортах. Тогда управляющий делами райисполкома тоже апеллировал к нормам внутреннего этикета и собственного достоинства.