Тупонадкрылые усачи ЕАЭС 7 Ирина Халип

14.07.2017, 8:44

Ирина Халип

Кто запретил нам привозить фрукты из-за границы.

Июль в разгаре, белорусы разъехались в отпуск, «инстаграмы» знакомых полны колоритных, сочных, вызывающих тихую зависть фотографий с украинского, болгарского, греческого побережий. «Рай – это все же юг», - навязчиво свистит в ушах нехитрая веселая песенка. Скоро все вернутся домой из отпуска. Год назад ехали бы со светящимися изнутри южным солнцем арбузами, абрикосами, вишней-черешней. А теперь – нет, излишки абрикосов извольте съесть перед границей.

С 1 июля вступил в силу запрет на ввоз в Беларусь более пяти килограммов фруктов и овощей. Или пять килограммов, или оформляй фитосанитарный сертификат. Сертификат – не проблема, вторую неделю успокаивают раздосадованных белорусов чиновники в телевизоре. Всего несколько дней – и он оформлен. И стоит недорого. Ну да, человеку в отпуске всегда очень нужно сделать несколько важных вещей: бросить монетку в море, чтобы когда-нибудь вернуться, сфотографироваться на фоне прибоя, построить крепость из песка и пару дней побродить по местным инстанциям для получения фитосанитарного сертификата. Это круче, чем аквапарк.

Конечно, есть среди нас и те, кто говорит: а зачем вам больше пяти килограммов? Все ведь и в Беларуси на рынке можно купить. Ну, во-первых, не все. Во-вторых, там, естественно, дешевле, что для многих семей становится фактором решающим. А в-третьих, снова какие-то потные дядьки в сбившихся на сторону галстуках вместо нас решают, какого размера и веса арбуз нам купить перед отъездом. Не на содержимое кошельков и вес чемоданов ориентируемся, а на приказ тех дядек в кривых галстуках. Именно это больше всего возмущает белорусов. Впрочем, если завтра введут ограничения на ввоз магнитиков на холодильник, кто-то непременно скажет: «А зачем вам больше одного магнитика?..».

Впрочем, неправы будут и те, кто обвинит Лукашенко в том, что он в очередной раз решил напакостить белорусам, хотя бы в запрете на черешню. Нет, на этот раз не Лукашенко – на этот раз Владимир Путин запретил нам привозить фрукты из-за границы. С 1 июля эта идиотская норма вступила в силу не только в Беларуси, но и во всех странах ЕАЭС – России, Казахстане, Армении и Кыргызстане. Это всего лишь один из результатов союза аутсайдеров.

Уже, наверное, даже детсадовцам известно, что ЕАЭС – это, в сущности, протекторат России. Именно она устанавливает правила, которым все остальные просто подчиняются. Помните, недавно из-за техрегламента таможенного союза и договора о ЕАЭС у нас запретили товарные этикетки на белорусском языке и обязали всю информацию на них писать по-русски (ну и, если кому не лень, можно продублировать по-белорусски)? Не по-казахски, не по-армянски – по-русски для всех стран-членов ЕАЭС. Вот и простой ответ на вопрос, кто в этом союзе неудачников главарь.

Так что с фруктами все понятно: Путин который год борется с польскими яблоками и закрывает для них заодно и чужие границы, чтобы не просочились. Лукашенко, который всю контрабанду санкционных продуктов в Россию хочет держать в собственных руках, в этой истории тоже лицо заинтересованное, хотя никак не главное действующее. А белорусы, получается, страдают из-за «крымнаша» и чужой страны-агрессора. И думают, наверное: спасибо, что вообще за границу еще выпускают.

Конечно, по официальной версии, контрабанда здесь ни при чем. И ограничение ввоза фруктов – всего лишь часть большой ЕАЭСовской программы, призванной усовершенствовать контроль перемещения товаров и защитить сельское хозяйство евразийского союза. Контроль на границах ужесточается будто бы не для того, чтобы лишить белорусов свежих южных фруктов, а в связи с принятием единого расширенного справочника карантинных объектов ЕАЭС и усилением борьбы за фитосанитарную безопасность.

И в самом деле, что там наши арбузы, если большой союз неудачников решает такие важные проблемы, как запрет на ввоз во все пять стран вредителей, способных нанести ущерб сельскому и лесному хозяйству. Я прочитала этот расширенный справочник. Даже представить себе не могла уровень угрозы и интенсивность борьбы с ней. К счастью, теперь в наши страны официально запрещено ввозить восточного мучнистого червеца, тупонадкрылого усача и усача-мутатора, калифорнийского горохового минера, западную листоголовую листовертку, многоядную муху-горбатку и еще несколько десятков страшных монстров, которые наверняка прячутся в каждом шестом килограмме южных фруктов и овощей. Ну ладно, если наши неввезенные абрикосы помогут остановить коварного тупонадкрылого усача на подступах к нашим границам – я согласна.

Тем более что все не так плохо в странах ЕАЭС. Желуди из-за границы по новым нормам можно ввозить без ограничений. «Свинья под дубом вековым, наевшись желудей досыта, до отвала…» Тьфу, привяжется же какая-нибудь дрянь. Замолчите навеки, баснописцы.

Ирина Халип, специально для Charter97.org