Медики раскрыли новые факты об огуречном рассоле 3 14.07.2017, 13:59

Огуречный рассол издревле считался лучшим средством от тяжелого похмелья.

Многие предпочитают думать, что он помогает от цинги и даже способен вылечить пародонтоз. Рассол, действительно, уменьшает головную боль наутро после обильного возлияния алкогольных напитков, но для лечения других болезней его использовать не следует. Этот столь любимый русскими напиток способен нанести организму серьезный вред, пишет newsyou.info.

Слишком много соли

Первая опасная составляющая огуречного рассола — поваренная соль. Она используется как натуральный консервант, благодаря чему овощи не только приобретают специфический и столь любимый многими соленый вкус, но еще и не портятся достаточно долгое время. Процентное соотношение соли в маринаде для огурцов крайне высоко. Выпить стакан огуречного рассола равносильно оглушению организма ударной дозой пересоленной воды.

Поваренная соль провоцирует задержку влаги в тканях и увеличивает объем крови. В результате сердце начинает работать в усиленном режиме и «гонять» по венам дополнительный объем жидкости. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может сослужить очень плохую службу и даже спровоцировать кризис. Если же у человека уже были инфаркты, пищу лучше подсаливать по минимуму, а о рассоле вообще рекомендуется забыть.

Также очень плохо пересоленная жидкость влияет на почки и пищеварительную систему. Категорически противопоказан огуречный рассол пациентам с панкреатитом, почечных камнях, холециститом, гепатитом. Все эти заболевания он только усугубляет. Не стоит увлекаться рассолом и тем, кто страдает от варикоза. Из-за задержки воды в организме ноги будут опухать сильнее, а вены значительнее увеличиваться в объеме.

Слишком много уксуса

Если речь идет о маринаде для хрустящих огурчиков, нельзя забывать и об уксусе. Совсем небольшие порции этой гастрономической добавки приносят здоровому организму пользу. Но в больших количествах уксус крайне вреден. Он слишком агрессивно воздействует на слизистую пищевода, желудка и повышает кислотность. При длительном злоупотреблении огуречным рассолом у человека может развиться гастрит, язвенная болезнь и даже цирроз печени.

Еще одно вредное свойство огуречного рассола связано с красотой. Дело в том, что высокая концентрация соли и уксуса опасны для эмали. Если слишком увлекаться любым рассолом — огуречным, капустным и пр. — неотвратимо начнутся проблемы с зубами. Потемнение и реминерализация эмали гарантированы. Так что желающим сохранить ослепительную улыбку, здоровые желудок, сердце и другие органы стоит задуматься над тем, стоит ли вообще пить рассол.