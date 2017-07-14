«Труба – стране, труба – народу!» 14.07.2017, 14:36

Нацбанк Беларуси выступил в роли Капитана Очевидность.

На текущей неделе Нацбанк опубликовал очередной номер ведомственного журнала «Банкаўскі веснік». В июньский выпуск попали в основном статьи околонаучного толка — о том, как надо «расширить и углубить» предыдущий опыт.

Но внимание banki24.by привлекли отнюдь не эти дежурные материалы. Журналистов заинтересовала коллективная статья специалистов главного управления секретариата Нацбанка.

Формально данный опус посвящен актуальности внедрения в местную модель экономики инвестиционного банкинга и проблеме привлечения инвестиций в страну.

Однако за ширмой пространных рассуждений о том, почему у нас не развился инвестбанкинг, кроется ряд весьма откровенных высказываний. Подобные интенции и сейчас не позволяет себе озвучить подавляющая часть госаппарата. Вне всякого сомнения, «смельчаков» можно пересчитать на пальцах рук.

Итак, что же написали сотрудники НБРБ в своей статье? Начнем с того, что авторы несогласны с утверждением «экономистов и политиков ряда стран постсоветского пространства», что в мире происходит глобальный экономический кризис. В качестве контрпримера приводятся данные об росте ВВП ЕС и США — +1,6% и +2,3% по итогам 2016 года.

Напомним, за прошлый год ВВП Беларуси сократился на 2,6%. Про падение в долларах и евро нечего и говорить. В номинальных долларах экономика нашей страны ужалась на 16,3%, в евро — на 10,1%. Ну, а с поправкой на обесценение доллара и евро пике белорусского ВВП было еще круче. Авторы констатируют, что Беларуси «необходимо искать свое место в новом чрезвычайно конкурентном мире, поскольку для нее исчерпаны все прежние драйверы роста».

Конкурентоспособность нашей продукции на российском рынке, «поддерживаемая регулярными девальвациями белорусского рубля», не является чем-то раз и навсегда данным. При современном уровне конкуренции на мировом рынке мы не можем добиться устойчивого роста экономики только за счет попыток повышения эффективности изнутри или с помощью разогрева через необеспеченную эмиссию.

Специалисты Нацбанка полагают, что Беларусь так и не смогла «сформировать достаточный национальный капитал». Более того, износ основных фондов в большинстве отраслей реального сектора близок к критическому, что «ведет к проблемам в платежном балансе, на валютном рынке, препятствует достижению ценовой стабильности».

И, что наиболее важно для населения, совокупность этих негативных явлений «в конечном счете отражается на социальной сфере». Авторы вполне четко артикулируют, что «для стабильного развития экономики сформированные Беларусью международные резервы недостаточны».

Специалисты Нацбанка отмечают, что слабая генерация выручки от реализации продукции отечественных предприятий привела к их высокой закредитованности. Но самое главное то, что сложившаяся на предприятиях ситуация «блокирует экономический рост».

Авторы статьи приходят к выводу, что реальный сектор в его нынешнем состоянии мало восприимчив к инвестициям и финансовым инновациям. Надежды на то, что восстановлению экономики Беларуси поможет восточный сосед, также отметаются.

Экономику России авторы характеризуют как примитивную рентно-сырьевую. В условиях, когда цены на нефть и газ уже никогда не достигнут высот 2014 года, такая модель хозяйствования обречена. Сложности со сбытом на российском рынке отныне будут сопровождать белорусскую продукцию на постоянной основе. Россияне банально захотят сохранить свои доходы на внутреннем рынке. Когда рынки сжаты из-за низкого спроса, сделать это можно лишь жестко потеснив конкурентов, которыми и являются белорусские предприятия.

Авторы называют иллюзорными представления о том, что «зарубежные инвесторы ставят перед собой цель просто скупить белорусские предприятия». Внешних инвесторов в первую очередь интересует прибыль и надежность вложений. Однако на сегодня Беларусь «не может обеспечить ни первого, ни второго».

Специалисты Нацбанка не уверены, останется ли в стране достаточное количество привлекательных для инвесторов предприятий, пока в Беларусь придет понимание, как стоит работать с инвестициями. К примеру, прямые инвестиции в Беларусь из Китая, который власти считают стратегическим партнером, составляют сотые доли процента от общих вложений Поднебесной за ее рубежи.

Напоследок авторы статьи сообщают нам, что важнейшим аспектом привлечения инвестиций являются гарантии сохранности капитала и репатриации прибыли. Может ли предоставить эти гарантии современная Беларусь? Вопрос риторический. Наверное поэтому выглядит как никогда современным лозунг, приписываемым советским промышленникам: «Труба — стране, труба — народу!».