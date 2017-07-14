Ученые раскрыли главную тайну Туринской плащаницы 7 14.07.2017, 21:36

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Новое исследование подтвердило подлинность оставленных на ней следов крови.

Об этом пишет vlasti.net со ссылкой на издание La Stampa.

Туринская плащаница представляет собой кусок ткани, в который, как считается, было завернуто тело Христа после смерти. Вопрос о подлинности артефакта более ста лет не дает покоя ученым: одни считают, что в ткань действительно завернули мертвого человека, другие называют следы крови средневековой мистификацией.

«С помощью электронных микроскопов и широкоугольных рентгеновских микроскопов мы выполнили атомно-силовую микроскопию. Благодаря этому, мы впервые изучили наномасштабные свойства древесного волокна, взятого из Туринской плащаницы», — рассказал руководитель исследования Эльвио Карлино, профессор Института кристаллографии в Бари.

Ученые выяснили, что ткань плащаницы содержит наночастицы креатинина с элементами поврежденного минерала ферригидрита, присущего ферритину — белку, с помощью которого в организме запасается железо. По словам профессора Джулио Фанти из Университета Падуи, этот факт показал, что «своеобразная структура, размер и распределение наночастиц не могут быть артефактами, наносимыми в течение столетий на ткань Плащаницы».

Эльвио Карлино заявил, что вывод ученых основан на «результатах атомно-силовой микроскопии и ссылается на недавние медицинские исследования пациентов, которые страдали от сильной политравмы и пыток».

«Наночастицы, прикрепленные к льняным волокнам, зафиксировали факт больших страданий, жертва которых затем была завернута в погребальную ткань. Эти результаты могут быть обнаружены только с помощью новейших методов в области электронной микроскопии», — добавил профессор.