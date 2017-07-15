закрыть
15 июля 2017, суббота, 15:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп выложил в твиттер видео из своей поездки во Францию

1
  • 15.07.2017, 8:05
  • 6,874
Дональд Трамп

Поездку в Париж президент США назвал невероятной.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Эммануэля Макрона за прием, оказанный ему во время визита во Францию, который совпал с празднованием Дня взятия Бастилии.

"Это была невероятная поездка", - сообщил Трамп в пятницу в своем твиттере. Он также опубликовал видео, в котором собраны самые яркие моменты его путешествия, и записал поздравление ко Дню взятия Бастилии.

"Наши нации навсегда соединены духом революции и борьбы за свободу", - сказал Трамп. "Франция - первый и старейший союзник США". "Президент Макрон, спасибо Вам за то, что пригласили Меланию и меня на это историческое празднование", - добавил американский лидер.


Мнение

Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны