Трамп выложил в твиттер видео из своей поездки во Францию 1 15.07.2017, 8:05

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Дональд Трамп

Поездку в Париж президент США назвал невероятной.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Эммануэля Макрона за прием, оказанный ему во время визита во Францию, который совпал с празднованием Дня взятия Бастилии.

"Это была невероятная поездка", - сообщил Трамп в пятницу в своем твиттере. Он также опубликовал видео, в котором собраны самые яркие моменты его путешествия, и записал поздравление ко Дню взятия Бастилии.

"Наши нации навсегда соединены духом революции и борьбы за свободу", - сказал Трамп. "Франция - первый и старейший союзник США". "Президент Макрон, спасибо Вам за то, что пригласили Меланию и меня на это историческое празднование", - добавил американский лидер.