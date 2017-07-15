Трамп выложил в твиттер видео из своей поездки во Францию

Трамп выложил в твиттер видео из своей поездки во Францию1
- 15.07.2017, 8:05
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Поездку в Париж президент США назвал невероятной.
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Эммануэля Макрона за прием, оказанный ему во время визита во Францию, который совпал с празднованием Дня взятия Бастилии.
"Это была невероятная поездка", - сообщил Трамп в пятницу в своем твиттере. Он также опубликовал видео, в котором собраны самые яркие моменты его путешествия, и записал поздравление ко Дню взятия Бастилии.
President @EmmanuelMacron,— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июля 2017 г.
Thank you for inviting Melania and myself to such a historic celebration in France. #BastilleDay #14juillet pic.twitter.com/KZjJQOo0H1
"Наши нации навсегда соединены духом революции и борьбы за свободу", - сказал Трамп. "Франция - первый и старейший союзник США". "Президент Макрон, спасибо Вам за то, что пригласили Меланию и меня на это историческое празднование", - добавил американский лидер.