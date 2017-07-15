В Беларусь не пустили делегата Съезда белорусов мира из Украины 2 15.07.2017, 13:19

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Святослав Логин

На границе задержали архиепископа Святослава Логина.

14 июля на въезде в Беларусь в пограничном пункте пропуска «Новая Гута» (Гомельская область) был задержан член Рады Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына» архиепископ БАПЦ Святослав Логин, который ехал на VII Съезд белорусов мира.

При попытке пересечь границу ему заявили о запрете въезда в Республику Беларусь и поставили соответствующий штамп в паспорт. Святослав Логин был вынужден вернуться в Украину в пограничный пункт «Новые Яриловичи», пишет Новы час.

По словам Логина, белорусские пограничники вели себя корректно, но причины запрета въезда в Беларусь белорусскому священнику, как и срока запрета, назвать не смогли.

Подобный случай произошел с арх. Святославом и в 2015 году, но в ответ на соответствующее обращение МВД РБ отказалась назвать причину и срок запрета ему въезда в Беларусь.

Архиепископ считает, что запрет на въезд может быть связан с решениями российской стороны, в частности ФСБ РФ.

Напомним, 3 марта 2015 года Беларусь подписала соглашение с РФ о взаимном исповедании отказа во въезде на территорию государств.