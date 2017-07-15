Владимир Журавель: Не было никакого заявления! 15.07.2017, 14:48

Владимир Журавель

Главный тренер брестского «Динамо» опроверг информацию об уходе из команды.

Обозреватель «Вечернего Бреста» Василий Сарычев поговорил с главным тренером брестского «Динамо» Владимиром Журавелем и спросил его об уходе с поста тренера, трансферной политике и отношении с руководством клуба.

— Владимир Иванович, в пиковой для себя ситуации вы поставили в стартовый состав новичков…

— А что за пиковая ситуация, в чем она?

— Ну, ваше заявление об уходе в связи с несогласием…

— Вы его видели, заявление?

— Слышал…

— Не знаю, откуда это взято и растиражировано. Слухи — беда нашего времени. Не было никакого заявления, письменного во всяком случае!

— И несогласия с трансферной политикой клуба?

— И несогласия. И конфликта. В работе хватает внутренних моментов, которые не выносят на публику, рабочий процесс.

— А польский тренер?

— Не интересует меня польский тренер! Меня игра интересует. В Австрии я делал свое дело.

— Очень интересно… Несколько дней все СМИ тему полощут, объект молчит…

— Мне кричать: люди, не верьте? В суд подавать? У вас не нашлось двух минут меня набрать…

— Так бередить не хотел…

— Что бередить, я не мальчик. Могли стать первым в стране, кто скажет правду.

— Давайте правду!

— У нас достаточно нормальные отношения с руководством клуба, рабочие, профессиональные.

— А с трансферной политикой чего?

— Не раз уже говорил и опять повторю: решения о приглашении футболистов принимаются коллегиально, с учетом мнения главного тренера. Того же Вуячича я начал смотреть еще в марте.

— А Милевский? Вы его выпустили в концовке на острие, но было очевидно, что не убежит… Фами поживей был бы…

— Я очень доволен тем, как вышел Милевский. Знал, что пока не в кондиции, но у него опыт, класс — все проявилось. Зацепился за мяч, завязывал… А Фамейе пригодился на фланге, где требовалось поработать. Нивалдо какое-то время не играл, и его не хватило на 90 минут, пошло закисление, судороги — заменили в конце на Фамейе.

Напомним, что по информации Tribuna.com Владимир Журавель написал заявление об увольнении в связи с несогласием с трансферной политикой клуба. Сообщалось, что «Динамо-Брест» ведет переговоры с польским специалистом Мацеем Бартошеком.

Однако клуб эту информацию не комментирует, а Журавель тренирует команду, которая готовится к ответной игре против «Альтаха» в квалификации Лиги Европы. Первый матч в Австрии закончился со счетом 1:1.

Владимир Журавель возглавил брестское «Динамо» перед нынешним сезоном, подписав контракт ан 3 года, весной он завоевал с командой Кубок Беларуси. Однако в чемпионате страны дела у брестчан не ладятся — по итогам первой половины турнира амбициозный клуб располагается лишь на 10-й строке среди 16 команд высшей лиги.