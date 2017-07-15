Станислав Шушкевич: Жертвы и палачи не могут быть вместе 3 15.07.2017, 17:49

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Станислав Шушкевич

Первый глава независимой Беларуси высказался насчет Cъезда белорусов мира.

Председатель Верховного Совета 12 созыва Станислав Шушкевич, который торжественно открывал I Cъезд белорусов мира, высказал свое мнение о нынешнем съезде, передает «Радыё Свабода».

- Это хороший Cъезд. Большинство людей тут мне нравится, большинство. Но когда призывают быть вместе жертвам и палачам - не воспринимаю этого. А сегодня те, кто защищает белорусский режим именно под такими лозунгами и пришли на этот Cъезд. Нужно быть честными, хватит этой лжи. Я говорю о словах Макея, о словах Кравченко, - заявил Станислав Шушкевич.