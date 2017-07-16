Как устроена частная минская школа за $400 в месяц 8 16.07.2017, 12:50

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Все началось с «Города Солнца» в Аксаковщине.

Раздельные классы для мальчиков и девочек, свободное посещение, уроки математического воображения вместо математики, футболист БАТЭ вместо обычного физрука — оказывается, такими бывают школы в Беларуси. Бизнесвумен «в отставке» и мама четырех дочерей Татьяна Есис уже давно пришла к выводу, что современному образованию нужен другой вкус. Именно поэтому она сначала перевела своих девочек на индивидуальное обучение, а теперь с командой единомышленников открывает в Минске частную школу, каких не было прежде.

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Onliner.by узнал об амбициозном проекте подробнее.

«Родители спрашивают: как заставить детей делать уроки? Сама постановка вопроса неверная»

Все началось с «Города Солнца» — образовательного комплекса на территории бывшего пионерского лагеря под Минском, в Аксаковщине. Эту территорию Татьяна и ее муж Геннадий Есис купили на собственные деньги, вложив все до последнего рубля — таким сильным было желание оставить после себя что-то стоящее. Пока создается архитектурный проект и собирается сумма на строительство, занятия начнутся в городском филиале — арендованном здании бывшей американской школы на Богдановича, 4а. Сейчас там полным ходом идут подготовительные работы. А вот так выглядит план будущей школы на территории «Города Солнца»:

Фактически частная школа «Города Солнца» уже проработала один год: два раздельных класса — первый для девочек и второй для мальчиков — действовали с сентября по май, но де-юре это называлось центром внешкольного образования. Занятия проходили в коттедже под Минском, и четырнадцать детей пришли на первый урок 15 сентября — по грузинской традиции гуманной педагогики Шалвы Амонашвили.

— Это абсолютно другой подход по сравнению с той советской школой, в которой учились мы. Целая философия. Что такое гуманная педагогика? Ну, у вас есть пять свободных часов, чтобы выслушать ответ? — смеется Евгений Исаченко, директор школы «Города Солнца». Мы сидим в тени огромной сосны и наблюдаем, как радуются свободе и теплу мальчишки в палаточном летнем лагере.

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Евгений долгое время воспринимал педагогику исключительно как хобби (в конце концов, мужчине нужно кормить семью — жену и троих детей). Тут впору с головой уйти в зарабатывание денег, а ему предложили стать учителем в школе.

— Я хотел строить дом, покупать машину, а мне говорят: иди в учителя. Бред, правда? — смеется Евгений. — Но судьба сделала свое дело. В какой-то момент жизнь дала мне понять, что я должен пересмотреть свои взгляды. В конце концов исчезли все смыслы, кроме педагогики. Последнюю точку поставило знакомство с Шалвой Александровичем Амонашвили. Человек 60 лет посвятил профессии педагога — и не жалуется на жизнь. Вот и я, несмотря на все трудности, не жалею о своем выборе.

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Вероятно, многим читателям не знакомо имя грузинского академика Шалвы Амонашвили, но в среде учителей это знаковая фигура. Студенты БГУ проходят теорию Амонашвили в обязательном порядке на лекциях и семинарах, а в России его система рекомендована Минобразования для практического использования в школах. В этом году Шалва Александрович приезжал в Минск на Международные педагогические чтения, где его встречали не только обычные учителя, но и чиновники высшего ранга — замминистра образования Раиса Сидоренко и ректор БГПУ Александр Жук. Тем не менее, как у любого именитого ученого, у Шалвы Александровича есть оппоненты, которые критикуют его идеи за «псевдонаучность», а интернет обошла статья протоирея о вредности гуманной педагогики для «невоцерковленных педагогов».

— Могу сказать одно. С Шалвой нужно просто встретиться лично, и тогда ни одна статья, ни одни комментарии в интернете не изменят ваш взгляд на этого великого учителя. Так что на критику мы смотрим с улыбкой, — говорит Татьяна Есис.

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— Гуманная педагогика Амонашвили предлагает простую истину: каждый человек индивидуален, у него своя миссия, — объясняет Евгений. — Авторитарная же педагогика делает так, как ей удобно. Например, учителю удобно, чтобы все 30 учеников молча, не двигаясь, сидели в классе. А гуманная педагогика как раз таки говорит о том, чтобы каждый проявлял себя так, как подсказывает ему его природа. Например, у меня в летнем лагере сейчас 19 мальчиков. И у каждого не то что свой характер, а свои родители, запросы, взгляды на мир.

Вчера на костре был смешной случай. Семилетний мальчик проявляет все замашки бизнесмена. Мы жарили хлеб, а у него один кусочек упал в угли. Мальчик его взял, отряхнул — все естественно так, натурально, перешел на другой конец костра и говорит: «Пацаны, хотите жареный хлеб?» — «Да, круто, давай!» — «С вас 6 рублей». Конечно, все посмеялись, денег ему никто не дал. Но сам подход! Человеку 7 лет, но мы уже понимаем его миссию. Очень важно, чтобы родители тоже видели и не подавляли природу своего ребенка — вот один из важнейших принципов гуманной педагогики. Следует принимать любые желания, эмоции, «хочу», «не хочу».

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— Но если каждый раз идти за желанием ребенка, за его природой, тогда остается только принцип «хочу». А как насчет принципа «надо»?

— Есть разница между «заставить» и «вдохновить». Самые актуальные вопросы родителей — как заставить ребенка делать уроки и убирать в комнате. Сама постановка вопроса неверная. Почему нужно именно заставлять? Вдохновите ребенка, сделайте так, чтобы он сам захотел, — советует Евгений. — Вот у нас, уж простите за подробности, в летнем лагере нужно было чистить туалеты. Думаете, дети хотели это делать? Нет, конечно. Мне понадобилось вчера целый день общаться с ними на разные темы, чтобы сегодня дети встали с настроем: «Мы это сделаем!» Каждый вожатый в первую очередь сам взял в руки тряпку и показал пример. Мальчики поняли, что если они этого не сделают, то они не мужчины. Но никто им об этом не говорил. И мы никого не заставляем, просто дети чувствуют, что им это необходимо.

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«Сдать ЦТ — это не главное. Дети не должны забыть школу и процесс познания как страшный сон»

— В школах от преподавателей требуют: ты должен научить! Победы детей на олимпиадах, результаты «чей класс лучше» — тогда ты хороший учитель, — подключается к разговору Татьяна Есис. — На мой взгляд, педагог должен не «учить», не заставлять детей зазубривать вычитаемое и умножаемое, а помочь им раскрыть свои способности и заинтересовать. Самое главное, что может дать учитель, — это пример своего образа жизни. Настоящий педагог учит не столько цифрам и буквам, сколько готовит ребят к жизни, делится своим опытом.

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Например, у нас была такая проблема: дети не хотели писать прописи. И мы думали: что же нам такое сделать, чтобы им захотелось? Мы вышли на связь с детским приютом, и настоящие, реальные дети из приюта написали нашим школьникам в «Город Солнца». Мальчики и девочки были настолько тронуты, что стали сами подписывать конверты, клеить марки, старательно выводить буквы — в итоге получились очень душевные послания. Потом начали писать письма бабушкам, друг другу — так вопрос с прописями был решен. Внешне это выглядит так, будто мы их вдохновили на какой-то проект. Но по факту дети делают что? Учатся писать! Хотя никто не говорит: тренируйся, пиши красиво! Нет — пиши бабушке. Это домашнее задание? Конечно! Но мы же не говорим им, что это домашнее задание.

Или вот математика. Как дети учились считать? Устраивали «торговые ряды», приносили все в школу и продавали. Месяца полтора у них был проект «Магазин»: дети учились считать на копейках. Они сносили в школу книги, игрушки — там такие торговые лавки были! Это же здорово! Когда в государственной школе такое разрешалось? А если в школе слишком много «нельзя» и «запрещено», то это уже не образовательное учреждение…

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— Допустим, пройдет 11 лет такой свободной жизни в частной школе. А как потом сдавать ЦТ?

— А какая это свободная жизнь? Они все равно учатся по книгам, одобренным министерством, получают классическое образование. Программу дети все равно проходят, просто делают это другим способом. Наша задача — чтобы они не потеряли радость от познания. Чтобы дети, сдав ЦТ, не забыли школу и процесс познания как страшный сон, — говорит Татьяна Есис. — Да, у нас свободное посещение. Казалось бы, они могли прогуливать все уроки, но к середине года по своему желанию уже стали посещать 85% предметов. Мало того, в первом классе у детей был проект «Экспериментариум», где они изучали азы физики и химии. Познакомились с биологией с помощью микроскопов и 3D-скопов. Первоклашки разобрались, как соединяются молекулы, изучали растения на клеточном уровне. А мы в свое время проходили это классе в пятом! Идут ли они на опережение? Конечно, идут! При этом на некоторые уроки они имеют право не ходить, если сегодня не хотят. Это очень пугает родителей, которые ориентированы на результат и хотят сделать своих детей отличниками. На самом деле невозможно ребенку по всем предметам иметь десятки. Ты не можешь быть бизнесвумен на сто баллов, матерью, женой и подругой одновременно. Все должно быть гармонично. Эти сто баллов нужно распределить на все части жизни.

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— Сдать ЦТ — да, такая цель есть, но она не главная. Сейчас читатели возмутятся: как это, в школе главным должно быть ЦТ! Да ладно! Просто бред! А школа тогда зачем — чтобы ЦТ сдавать? Тогда и получается, что учитель, как вы говорите, жалкий, он только на это ЦТ и работает. А у нас учитель — тот, кто гармонизирует отношения между ребенком и родителями. При чем тут ЦТ? — задает риторический вопрос Евгений Исаченко.

— Я знаю, что идея сделать летний лагерь именно для мальчиков родилась не на пустом месте. Сейчас большинство мам не умеют обращаться с сыновьями, слишком их «зашугивают». Как это проявляется?

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— Мамы рассуждают так: «Мой сын должен развиваться только в одном направлении — в том, которое выбрала я». Как только мальчик меняет это направление, у женщины начинается паника: «Ты должен то, ты должен это!» На самом деле ребенок ничего не должен ни родителям, ни учителям, — категоричен Евгений Исаченко. — Смотрите, что получается у нас в лагере. Половина мальчишек (а их в смене 19 человек, средний возраст — 9—10 лет) впервые в жизни поспали в палатках, попарились в бане, подержали в руках спички, искупались в ледяной реке. И ничего, кроме счастья и азарта, я в глазах этих маленьких мужичков не видел! Сидят у костра часами, тыкают палками, чтобы искры разлетались в разные стороны, — и радости столько! Дети вообще растут и развиваются в трудностях, а мужчины — вдвойне. Мамы же своей тревогой лишают сыновей необходимых испытаний.

«Школа для нас — это не бизнес»

Семидневная смена в палаточном лагере «Города Солнца» стоит 410 рублей. По словам Евгения Исаченко, половина родителей считает, что это слишком дорого, вторая — что слишком дешево. Очевидно, учеба в школе будет еще затратнее. Многим ли родителям это по карману?

— Пока что мы рассчитываем на стоимость обучения около $400 в месяц в нашей школе. Эта цена — самая низкая среди всех частных школ Беларуси, в среднем плата составляет $600—1000 в месяц. Почему у нас дешевле? Мы не хотим делать школу только для тех, кто способен платить, для «бомонда». Наша цель — создать школу для детей со всей страны. Если сделать ставку на то, что хорошее образование должно стоить соответствующих денег, то что остается детям, родители которых не могут платить $1000 в месяц? Рассчитываем, что за счет увеличения количества детей мы сможем уменьшить оплату. Чем больше детей, тем ниже цена, — делится нехитрой финансовой стратегией Евгений Исаченко.

ФОто: onliner.by

— Школа для нас — это не бизнес, за счет которого мы будем строить здания, покупать себе дома и машины. Нам нужно выйти хотя бы на самоокупаемость, — добавляет Татьяна Есис. — Пока что школа работает в минус, да и я без зарплаты, Женя без зарплаты. Просто чтобы содержать территорию, ежемесячно нужно около $3000. Но удивительная вещь: мамы и папы сами приезжают к нам, своими силами строят, красят, сажают огород. Вот в чем смысл «Города Солнца» — объединить людей!

Занятия в городском филиале школы на Богдановича начнутся 15 сентября. Это будет официальное учреждение образования со спортивным и музыкальным залами, игровой комнатой и комнатой тишины, большой библиотекой и творческими мастерскими. В конце года ученикам предстоит написать контрольные работы — таким образом школа получит аттестацию. Сейчас идет набор в первый, второй, третий и четвертый классы, при этом они могут быть раздельные для мальчиков и девочек либо смешанные — родителям дается выбор. Среди одиннадцати учителей начальной школы пятеро — мужчины, что, согласитесь, большая редкость. Набор учителей младших классов в «Городе Солнца» продолжается. Как говорит Татьяна, они ищут «людей по сердцу». Вместе со школой откроется и садик с отдельным входом на первом этаже. Продолжат свою работу и два бесплатных долгосрочных проекта — серия регулярных образовательных лекций и семинаров для взрослых «Школа родителей» и «Школа учителей».

Надо сказать, что конкуренция у «Города Солнца» весьма серьезная. В Минске и его окрестностях немало частных школ на любой вкус — от религиозного образования в школе при Свято-Елисаветинском монастыре до английского клуба Global Child. При этом большинство школ все же набирают только первые — четвертые классы (например, «Елисеевы поля», «Ребенок будущего», ABC), хотя есть и учебные заведения с «полным циклом» — от первого класса до одиннадцатого («Возрождение», «Альтернатива», «Альтасфера» и «Эко Л»). Отправить ребенка в государственную школу или в частную — выбор остается за родителями.