Рейтинг Трампа снизился до 36 процентов 14 16.07.2017, 18:23

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Дональд Трамп

Рейтинг американского президента снизился из-за ухудшения отношения к США в мире.

Новый опрос общественного мнения показал, что популярность президента США снизилась по сравнению с тем, как дело обстояло весной, передает «Голос Америки».

Согласно последнему совместному опросу The Washington Post и ABC News, рейтинг Дональда Трампа снизился с 42 процентов в апреле до 36 процентов. В то же время доля тех, кто не одобряет его деятельность, увеличилась на 5 процентных пунктов – до 58 процентов, из них 48 процентов заявили, что «крайне недовольны» работой президента. Как отмечает The Washington Post, такой низкой оценки никогда не получали бывшие президенты Билл Клинтон и Барак Обама, хотя аналогичная ситуация сложилась во время второго срока президента Джорджа Буша-младшего.

Почти половина населения США, 48 процентов, полагают, что позиции страны в мире ухудшились с приходом президента Трампа. В то же время 27 процентов считают, что позиции США упрочились.

Кроме того, 48 процентов американцев, отвечая на конкретный вопрос о переговорах Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявили, что «совсем» не доверяют Трампу.

Опрос проводился после публикаций в газете The New York Times, в которых сообщалось, что сын президента Дональд Трамп-младший и представители предвыборного штаба Трампа встречались с российским юристом и другими людьми, утверждавшими, что они располагали компроматом на кандидата демократов Хиллари Клинтон.

Более 60 процентов американцев назвало эту встречу «неуместной», в то время как четверть опрошенных не увидела в ней ничего предосудительного. При этом почти половина всех республиканцев считает, что встреча была уместной.

В плюс президенту можно записать то, что мнения по его экономическим предложениям разделились почти поровну: их одобряют 43 процента, и не одобряет 41 процент опрошенных. Трамп также может извлечь выгоду из представлений, согласно которым позиция Демократической партии состоит лишь в противостоянии президенту.

Позиции Трампа резко контрастируют с положением Обамы и Буша-младшего, рейтинги которых в аналогичный момент их президентства находились на уровне 59 процентов. The Washington Post отмечает, что популярность Трампа в настоящее время близка к популярности Билла Клинтона, рейтинг которого составлял рекордно низкие 43 процента в июне 1993 года, после чего повысился до конца года. В феврале того года Клинтон объявил о планах повышения налогов и столкнулся с критикой в связи с увольнением сотрудников управления Белого дома по поездкам.