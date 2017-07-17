Лукашенко — главный тормоз 16 17.07.2017, 8:56

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Система, выстроенная диктатором, разваливается.

Белорусские регионы заинтересованы в развитии малого бизнеса на фоне ухудшения состояния промышленных предприятий. К такому выводу пришли эксперты Исследовательского центра ИПМ в результате региональных консультаций, проведенных в рамках KEF (Кастрычнiцкага эканамiчнага форума) при поддержке Европейского Союза.

Как рассказал в интервью Thinktanks.by директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, первое исследование по конкурентоспособности регионов Беларуси было сделано в 2013 году – тогда эксперты исследовательского цента презентовали его в министерстве экономики и областных центрах страны и выяснили, что многие проблемы регионов можно было бы решить на уровне центральной власти, но для этого надо, чтобы центральная власть как можно чаще слышала о этих проблемах.

Роль традиционных отраслей упала в экономике всех регионов

Уже первые консультации в рамках KEF с представителями бизнеса, гражданского общества и местных органов власти, проведенные Исследовательским центром ИПМ совместно с НИЭИ Минэкономики и Ассоциацией европейского бизнеса, дали довольно много информации. Как рассказал эксперт, «разные регионы по-разному прошли кризис. В Могилевской области, например, падение экономики наблюдается уже четыре года, в то время как в остальных областях – только два. Промышленность Минской области вообще не была в рецессии, Брестская область тоже неплохо себя чувствовала благодаря пищевой промышленности. На уровне районов различия гораздо большие – есть регионы, где ухудшение экономических показателей началось 5 и даже 10 лет назад, а есть те, кто практически не почувствовал кризиса».

При этом есть определенные проблемы, которые характерны для всех регионов. По словам Александра Чубрика, представители всех областей страны указали на то, что роль многих традиционных отраслей – машиностроения, легкой, химической промышленности – существенно снизилась. Основным драйвером роста в последние полтора года стала пищевая промышленность, ориентированная на российский рынок – но сельское хозяйство, в которое были вложены огромные ресурсы, не обеспечивает спроса переработчиков. Из-за этого между районами, а иногда и внутри них, есть ограничения конкуренции – поставки сырья на предприятия региона-«конкурента» довольно жестко ограничиваются.

Иногда ради выполненения показателей даже делаются попытки препятствовать найму работников из других районов.

«И это не проблемы регионов – это задачи для центральных органов управления по изменению условий, в которых работают местные власти. Сельское хозяйство дошло до нынешнего состояния не из-за действий местных властей, а из-за регулирования цен, совмещенного с масштабным субсидированием – эта система строилась на уровне всей страны» – говорит Александр Чубрик.

Пусть условия буду равными

Практически во всех регионах традиционные отрасли промышленности потеряли свою долю на внешних рынках, а внутренний рынок слишком мал. Альтернативой отмирающей советской промышленности может стать развитие сферы услуг, которое пока идет недостаточно быстро. «Наиболее динамичная часть сферы услуг – IT сектор. Во всех областях бизнесмены говорили о том, что для их региона важно его развивать, но только в Бресте есть свой Парк высоких технологий. Надо как минимум создать условия, чтобы регионы не так быстро теряли, а в идеале – не теряли вообще, наиболее квалифицированных специалистов. Без этого рассчитывать на приход мало-мальски крупных инвесторов не приходится», – рассказал Александр Чубрик.

Уже десять лет промышленные гиганты сокращают занятость, и единственный способ решения этой проблемы – развитие малого и микро- бизнеса. В 2007–2013 годах именно микро- и малые предприятия абсорбировали большую часть людей, которые ушли из сектора госпредприятий. Но на сегодняшний день существуют барьеры, которые этому препятствуют. Во всех областях бизнесмены указали на то, что неравенство условий по сравнению с иностранными инвесторами и госпредприятиями препятствует развитию бизнеса.

«Во всех регионах предприниматели говорят – либо дайте нам льготы, либо не давайте льгот иностранным компаниям. Пусть условия будут равными. И это требование вполне закономерно: местные предприниматели живут там, они больше других заинтересованы в развитии этих территорий», – высказал мнение Александр Чубрик.

Еще одна проблема, о которой единогласно высказались представители всех белорусских регионов, – это ограниченные финансовые возможности местных властей для развития инфраструктуры. «Например, для реализации проекта необходима новая железнодорожная ветка, и все упирается в то, что у области - а тем более района - нет денег на ее строительство. Или необходимо подведение коммуникаций. Даже для малого бизнеса нужна инфраструктура. И если у местных бюджетов нет возможности финансирования или хотя бы софинансирования в рамках государственно-частного партнерства таких инвестиционных расходов, многие возможности для развития утрачиваются», – отметил Александр Чубрик.

В целом по итогам консультаций, проведенных в пяти областных центрах страны, эксперты пришли к выводу, что потребность в развитии частного бизнеса в регионах ощущается гораздо больше, чем на уровне Минска. «Регионам нужно решать локальные проблемы, что в условиях стагнации промышленности становится все сложнее. И развитие частного предпринимательства становится выходом – без него различия в уровне развития регионов будут становиться все больше и больше» – резюмировал эксперт.