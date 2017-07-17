Банки не хотят финансировать банкротов 2 17.07.2017, 9:24

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Станислав Богданкевич

Нацбанк изучает вопрос о предоставления банкам большей самостоятельности при совершении ими банковских операций.

Об этом говорится в письме Ассоциации белорусских банков (АББ) в адрес кредитных организаций. Как эта свобода повлияет на ситуацию на валютном рынке — об этом в интервью Завтра твоей страны рассказывает экс-глава Нацбанка профессор Станислав Богданкевич.

— Что не устраивает банки в поведении и политике регулятора?

— Я бы не сказал, что Национальный банк особо вмешивается в деятельность банков, но он держит контроль за процентной ставкой по депозитам. Он несколько регулирует вопрос, какие резервы и в какой форме создавать. Главная задача НБ – обеспечение стабильности, прежде всего, гарантии возврата вкладов, субъектов хозяйствования, клиентов. Эти требования вполне обоснованы и справедливы.

Возможно, банки хотят более льготного режима, чтобы НБ не так жестко требовал исполнения требований. Я бы, наоборот, ужесточил некоторые вопросы, например, касающиеся сомнительных активов. Официально у нас их 15%, а на самом деле еще больше. Это мертвые активы – кредиты, которые нельзя вернуть назад в банк, и иногда вместо того, чтобы объявить банкротом этого клиента, банки выдают новые кредиты, погашают старые и таким путем скрывают сомнительные к погашению активы.

— Почему они это допускают?

— Потому что кредитуют рисковые проекты, дают кредиты убыточным предприятиям. Тут надо ужесточение надзора за банками, поскольку это может привести к тому, что вкладчики и клиенты не смогут вернуть свои деньги. Я имею в виду хорошо функционирующих и финансово устойчивых клиентов.

— Насколько сегодня банки могут влиять на позицию и политику регулятора?

— Я не думаю, что они в этом плане сильны, но общественное мнение может быть. Если есть что-то обоснованное и разумное, то НБ может пойти навстречу. Пока что все нормативы, используемые в мировой банковской практике, нашим регулятором выдержаны, показатели выдержаны.

— Реально ли, чтобы инфляция в скором времени опустилась до 5%?

— Нужно иметь в виду, что сегодня она базируется на обнищании людей. У них нет денег, зарплаты низкие, как и пенсии, элементарно не хватает на жизнь, на обеспечение первой необходимости, поэтому и инфляция сократилась. Если не думать, что у нас повысятся доходы, зарплаты и пенсии, то инфляция может быть еще ниже. Разве это нормальная жизнь, когда более миллиарда долларов ранее накопленных сбережений за первые полгода население потратило на потребление?

В этих условиях никто не может поднять цены, потому что идет конкуренция между торговыми предприятиями. Это снижение инфляции вызвано обнищанием населения. Министр экономики должен был говорить именно об этом. Да, сегодня инфляция снижается, но сегодня я не могу положительно оценивать этот показатель. Ведь это связано с тем, что не растет денежная масса, не растут доходы населения, инфляция на товары первой необходимости составляет не 6-7%, а 14-20%, я имею в виду цены на сельхозпродукты, продовольствие и целый ряд других товаров. Снижения цен идет за счет жилья, стоимости квартир. Но те, кто живет за зарплату и пенсии, их не купит, вот эти люди и сдерживают общий рост цен.

— Вы упомянули, что население в этом году уже продало валюты на более чем миллиард долларов? Нацбанк счастлив?

— Наверное. Золотовалютные резервы увеличили, с 5 до 6 миллиардов долларов с гаком. Курс доллара у нас так и не поднимается до 2 рублей — есть стабильность на валютном рынке. Но ведь Нацбанк заинтересован не просто в стабильности, а в развитии экономики, в росте ВВП, производительности труда. Но этого нет. Это больше касается правительства, администрации президента, а не только Нацбанка. Сейчас, когда у нас производство во многих сферах убыточно, риски роста инфляции и повышения цен сохраняются.