В РФ предлагают радикально изменить жизнь курильщиков 1 18.07.2017, 21:43

Россияне опасаются, что новая антитабачная концепция увеличит объемы контрафактной продукции из Беларуси.

На сегодняшнем заседании Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) представили доработанный проект антитабачной концепции (Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы Минздрава РФ). Из проекта документа были убранные некоторые вызвавшие общественный резонанс положения. В частности, как пишет «РИА Новости» со ссылкой на начальника контрольно-финансового управления ФАС Владимира Мишеловина, из проекта исчезло предложение продлевать рабочий день курильщикам на то время, которое они тратят на перекуры, передает РБК.

При этом большинство пунктов, которые еще на этапе подготовки к обсуждению доработанного проекта были раскритикованы федеральными ведомствами и табачными компаниями, остались неизменными, рассказали участники заседания. Представитель Министерства финансов России, в частности, раскритиковал предложение Минздрава повысить налоговую нагрузку на табачную отрасль. По словам заместителя директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Ольги Цибизовой, на которую ссылается «Интерфакс», концепция Минздрава предусматривает непрерывное поэтапное повышение ставок акцизов на табачные изделия до среднего уровня налогообложения среди стран европейского региона ВОЗ.

«Увеличение ставок акциза до предлагаемого уровня снизит объем контрафактной продукции, которая поступает сейчас в европейские страны, которые граничат с РФ. Но, в то же время, это может привести к увеличению объема контрафактной продукции на самой территории России. Той контрафактной продукции, которая поступает, в частности, из государства-члена Таможенного союза Республики Беларусь, в которой ставки акциза значительно ниже, чем в РФ», — цитирует агентство Цибизову.

Осталось в проекте и предложение по «обезличению» упаковок сигарет. Согласно этому пункту концепции, на пачках останутся только названия марок, все остальные элемента бренда — логотипы, специальные шрифты, цвета — исчезнут. По словам директора «РусБренда» Алексея Поповичева, дебрендинг упаковки вряд ли повлияет на потребителей, которые уже курят — их привычка уже сформировалась. Что касается возможных новых приверженцев курения, то они и так защищены относительно недавними нововведениями — например, предупреждающими картинками на пачках сигарет, закрытыми витринами, запретом на рекламу сигарет и т.д. «Поэтому эту меру можно назвать избыточной», — говорит эксперт.

Упаковка никогда не являлась для несовершеннолетних стимулом начать курить, а для взрослых — продолжать, добавляет директор департамента по юридическим вопросам и связям с общественностью «Империал тобакко продажа и маркетинг» (входит в Imperial Tobacco) Андрей Рогов (цитата по «Ведомостям»).

Другие эксперты полагают, что «обезличение» упаковок сигарет может привести к увеличению нелегальной, некачественной продукции на рынке. «В Австралии, которая первая в 2012 году ввела унифицированную упаковку табачных изделий, эта мера не оказала никакого влияния на достижение заявленных правительством целей сокращения курения и снижения доступности сигарет. Вместе с тем, по данным исследований KPMG, доля нелегального рынка сигарет выросла в Австралии на 21%. Это вполне объяснимо, так как подделывать стандартную упаковку гораздо проще, чем брендированную, в которую производители закладывают различные элементы защиты. Кроме того, доля дешевых сигарет на рынке Австралии увеличилась — с 59% в 2011 году до 72% в 2015 году », — приводит пример вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI в России Сергей Киселев.