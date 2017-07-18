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Depeche Mode все же вернутся в Минск?

  • 18.07.2017, 22:23

Организаторы концерта легендарной группы в Минске просят не спешить возвращать билеты.

Поклонники Depeche Mode, собравшиеся в «Минск-Арене» ради нового альбома легендарного британского коллектива, не смогли сдержать дружного возгласа разочарования. Накануне концерта по громкой связи им сообщили, что на минскую сцену музыканты не выйдут. Причина - внезапная болезнь солиста Дэйва Гаана, пишет sb.by.

Очевидно, в срыве концерта виновато банальное пищевое отравление. По словам директора концертного агентства «Атом Интертеймент» Андрея Алексеева, в минувший понедельник Дэйв Гаан почувствовал себя плохо еще в 15.30. Музыканта оперативно доставили в 9-ю городскую клиническую больницу, но за час до начала шоу медики категорически запретили ему выходить к публике. Артисту ставили капельницы. Поклонники дежурили у больничных окон всю ночь. Посторонних препаратов в крови артиста врачи не зафиксировали. Как нам подтвердили в 9-й больнице, нынешнее состояние здоровья Дэйва Гаана опасений не вызывает. Во вторник утром ему позволили покинуть клинику.

На концерт Depeche Mode в Минске было продано 7 тысяч билетов. Многие из фанатов приехали из других городов и стран. Теперь ждут новостей от музыкантов и организаторов, которые в течение недели обещают прояснить ситуацию, как скоро можно ждать нового визита Depeche Mode в Беларусь. На своей странице в Facebook музыканты принесли извинения поклонникам в Минске и подтвердили: «В настоящее время мы рассматриваем все варианты, чтобы перенести это шоу. Надеемся, что сможем обновить эту информацию в течение следующей недели».

Фото: instagram.com

На 19 июля у «депешей» запланирован концерт в Киеве, отменять его не стали. До конца недели они рассчитывают встретиться со своей публикой в Польше и Румынии - концертный график у музыкантов напряженный и расписан до марта следующего года. Но не исключено, что свободное окно появится у них в августе, накануне гастролей по Америке и Канаде. Или в феврале, когда группа планирует дать несколько концертов в Польше и Литве.

Организаторы из «Атом Интертеймент» надеются, что встречу со своими фанатами в Минске Depeche Mode все же не отменят, а перенесут, и просят не спешить возвращать билеты. В ближайшие дни вся информация появится на сайте группы и в соцсетях.


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