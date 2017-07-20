«Два сапога пара» 5 20.07.2017, 12:57

В Киеве протестуют против приезда Лукашенко.

Белорусская диаспора Киева и белорусские добровольцы проводят пикет в поддержку политзаключенных и против сотрудничества с правителем Беларуси, передает «Белсат».

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, лидер новообразованной в Киеве организации белорусов «Сябры» Галина Сорочик сообщила, что во время визита Лукашенко в Киев состоится пикет возле здания Администрации президента Украины.

Именно там будут проходить белорусско-украинские переговоры.