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«Два сапога пара»

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  • 20.07.2017, 12:57

В Киеве протестуют против приезда Лукашенко.

Белорусская диаспора Киева и белорусские добровольцы проводят пикет в поддержку политзаключенных и против сотрудничества с правителем Беларуси, передает «Белсат».

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, лидер новообразованной в Киеве организации белорусов «Сябры» Галина Сорочик сообщила, что во время визита Лукашенко в Киев состоится пикет возле здания Администрации президента Украины.

Именно там будут проходить белорусско-украинские переговоры.


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