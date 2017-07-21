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Лукашенко не взял чиновников на борт

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  • 21.07.2017, 8:22
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Вечером 20 июля в Киев прибыл Лукашенко и официальная белорусская делегация.

Самолет диктатора приземлился в аэропорту «Борисполь». Регулярный рейс «Белавиа», на котором летели белорусские чиновники — в аэропорту «Киев» в Жулянах.

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Украину вечером 20 июля. Самолет главы государства приземлился в международном аэропорту Борисполь, сообщила пресс-служба правителя.

Напомним, 20−21 июля Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Киеве. Программой визита запланированы его переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе.

По трапу Boeing 737 авиакомпании «Белавиа» спускаются вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и глава МИД Беларуси Владимир Макей. Предположительно, чиновники летели бизнес-классом. Фото: пресс-служба аэропорта «Киев»

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