Лукашенко не взял чиновников на борт

Лукашенко не взял чиновников на борт37
- 21.07.2017, 8:22
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Вечером 20 июля в Киев прибыл Лукашенко и официальная белорусская делегация.
Самолет диктатора приземлился в аэропорту «Борисполь». Регулярный рейс «Белавиа», на котором летели белорусские чиновники — в аэропорту «Киев» в Жулянах.
Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Украину вечером 20 июля. Самолет главы государства приземлился в международном аэропорту Борисполь, сообщила пресс-служба правителя.
Напомним, 20−21 июля Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Киеве. Программой визита запланированы его переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе.