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Видеофакт: Кортеж Лукашенко в Киеве состоял из 28 машин

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  • 21.07.2017, 13:49
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Жители Киева из-за приезда главы Беларуси попали в огромную пробку.

Как сообщает российское агентство «Росбалт», инцидент произошел в четверг 20 июля, когда местная полиция в час пик перекрыла проспект Бажана – одну из главных транспортных улиц Киева.

Кортеж Лукашенко, который состоял из 28 машин, заблокировал движение в центре украинской столицы из-за чего местные водители оказались в многочасовой пробке. По информации СМИ, Лукашенко сопровождала полиция, автомобили госохраны, а также автомобиль скорой помощи.

Отметим, накануне Лукашенко прилетел отдельно от своей делегации на личном самолете. Его в Киеве встретили пикетом. Участники акции вышли на улицу с портретами российского президента Владимира Путина и Александра Лукашенко с подписью «Два сапога пара».


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