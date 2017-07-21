В Могилеве вынеcли приговор «черным риелторам»7
- 21.07.2017, 13:54
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Главный фигурант дела Игорь Гершенков и его подельник Семен Бережной осуждены на смертную казнь.
Такой приговор вынес 21 июля Могилевский областной суд по делу «черных риелтеров», обвиняемых в убийстве шести человек и подготовке и совершению убийства еще троих, передает «Радыё Свабода».
Другим фигурантам дела присуждено тюремное заключение: Татьяна Гершенкова получила 24 года тюрьмы з конфискацией имущества, а Борис Колесников - 22 года и один месяц колонии строгого режима.
Судебное разбирательство по этому громкому делу длилось около восьми месяцев.
Каждому из фигурантов было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Напомним, преступления происходили в течение 6 лет - с 2009 до 2015 года. Жертв выбирали среди одиноких граждан, которые злоупотребляют алкоголем. Пользуясь тяжелым материальным положением людей, обвиняемые уговаривали их продать жилье, а взамен обещали помочь с приобретением нового. После сделки клиентов убивали и прятали в заранее вырытых могилах.
«Кровавая точка в деле «черных риелтеров» поставлена», - отреагировал на приговор суда правозащитный центр «Весна».
От начала года в Беларуси уже один смертный приговор приведен в исполнение. Был расстрелян Житель Гомеля Сергей Востриков.