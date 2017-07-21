Министры выкупили весь бизнес-класс в самолете до Киева 3 21.07.2017, 15:32

Фото: facebook.com/airportkiev

А кому не хватило места в бизнес-классе, летели «экономом».

На официальной странице украинского аэропорта "Жуляны" выложены фотографии прилета белорусской официальной делегации. Белорусские чиновники прилетели в Киев... регулярным рейсом "Белавиа". При том, что они члены делегации, сопровождающей руководителя Беларуси во время его официального визита в Украину, передает «Евррадио».

Сам Лукашенко прилетел в Киев 20 июля на своем "Боинге", а министры вынуждены были покупать билеты на регулярные рейсы. Почему? Неужели места в самолете не хватило? Или решили продемонстрировать свою «демократичность» и «близость к народу»?

Пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич уверяет: ничего чрезвычайного в полете высоких чиновников регулярным рейсом нет.

Фото: facebook.com/airportkiev

"Наши вице-премьеры часто летают обычными регулярными рейсами. Ничего тут удивительного нет — как было решено, так и полетели. Даже правительственные делегации довольно часто для полетов на разного уровня мероприятия пользуются регулярными рейсами, если есть прямое сообщение, без пересадок. Просто мы фото не выкладывали. А теперь это сделала пресс-служба аэропорта".

То, что это был действительно регулярный рейс, а не специальный чартер, подтверждает и заместитель Гендиректора "Белавиа" Игорь Чергинец. По его словам, в Киев ежедневно происходит 5 вылетов. И белорусские чиновники не заняли полностью один самолет, а летели разными рейсами — и вчера, и сегодня. Приобретя заранее билеты.

"Сегодняшняя встреча двух руководителей (21 июля Александр Лукашенко и Петр Порошенко проводят переговоры в Киеве) планировалась заранее. Поэтому понятно, что дата была известна заранее, и другие члены делегации и вылет планируют заранее, и билеты покупают", — говорит Владислав Сычевич.

Фото: facebook.com/airportkiev

Каким классом летели министры в Киев? А это как кому повезло, говорит Игорь Чергинец. Безусловно, говорит представитель "Белавиа", в первую очередь покупаются билеты в бизнес-класс. Но если одним рейсом вылетает больше чиновников, чем мест в бизнес-классе или если кто-то из рядовых пассажиров там уже купил себе билет, то и министров сажают в эконом-класс.

"Нет такого, что представители правительственной делегации приехали в аэропорт и требуют, чтобы их как-то особенно в самолете устроили, — все пассажиры равны", — уверяет нас Владислав Сычевич.

Кстати, как стало известно, сегодня из Киева, также обычным регулярным рейсом, в Минск будет возвращаться вице-премьер Владимир Семашко.