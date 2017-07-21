Какие секреты скрывают водяные знаки рублей с «Погоней» 21.07.2017, 16:26

Фото: belsat.eu

В Гродно презентовали уникальную коллекцию пробных белорусских банкнот начала 90-х.

Меценат Павел Берегович впервые публично презентовал в Гродно приобретенные им в Москве пробные белорусские банкноты/ начала 1990-х – с гербом Погоня, пишет сайт телеканала «Белсат».

Предисловием к демонстрации купюр стала лекция об истории белорусских денег за последние две тысячи лет. Андрей Карач, магистр исторических наук, историк и нумизмат, рассказал о деньгах в Беларуси, начиная от римских динариев и киевских гривен вплоть до разделов Речи Посполитой.

После слово взял Павел Берегович, меценат многих литературных проектов и создатель музея шляхетской культуры в Подороске, где сейчас идут строительные работы.

За белорусскими деньгами – в Москву

Фото: belsat.eu

По словам Береговича, пробные банкноты белорусского Нацбанка 1993 года ему удалось приобрести в Москве за 5000 долларов. Всего банкнот шесть, их номиналы от 1 до 100 рублей.

По дизайну они контрастно отличаются от «зайчиков»: на четырех купюрах помещены портреты национальных деятелей (Скорина, Купала, Колас и Богданович), на двух – памятники архитектуры (церковь Святого Спаса в Полоцке и Каменецкая башня).

Примечательно, что на новых белорусских деньгах Каменецкая башня тоже есть, только в 1993-м ее поместили на 1-рублевке, сейчас – на 5-рублевке. То есть минимальная преемственность все-таки присутствует.

«Долгое время думал, что купюры порезали и выбросили… но нет же!»

Сначала цена была намного выше. Впрочем, никаких фиксированных цен на подобный товар нет: поскольку банкноты не вошли в оборот, а вместо номера стоят нули, наверняка неизвестно, сколько подобных комплектов в Беларуси и мире вообще существует. Поэтому и не с чем сравнивать: товар уникален.

Фото: belsat.eu

«Когда у меня появились сведения, что купюры выставлены на продажу, и их можно приобрести, я подумал:« Почему бы и нет?», – рассказывает Берегович, – Я считаю, что если эти деньги существовали как артефакт и как явление политической и общественной жизни, то они должны быть доступны для граждан Беларуси. Наши соотечественники должны их видеть и знать о них. Долгое время я думал, что их все уничтожили, порезали и выбросили, но оказалось, что нет! Поэтому их следовало вернуть в Беларусь».

Таинственная девушка на водяном знаке

Фото: belsat.eu

«Я очень благодарен «Цудоўні» за организацию целой лекции по денежному наследию Литвы-Беларуси, – продолжает Павел, – Мне кажется, что именно в таком контексте эти пробные купюры и стоит презентовать. Ведь это не отдельное маргинальное явление с начала 1990-х, но продолжение долгой истории денежного оборота, который существовал на наших землях и в Гродно, как в части бывшего ВКЛ, в том числе».

Кстати, одной из неожиданностей оказался водяной знак, который повторяется на всех купюрах 1993 года. На нем – молодая девушка в венке. Кто это? Оказалось, что с большой вероятностью это портрет Паулины Меделки в роли купаловской Павлинки. Возможно, автор рисунков увидел в ней воплощение Беларуси, поэтому и поместил на всех банкнотах, возможно – так подчеркнул связь с самим Купалой, находящемся на 20-Рублевке: Меделка была его любовницей…

Банкноты можно будет увидеть в музее шляхетства в Подороске.

По словам Береговича, купюры поместят в экспозиции музея шляхетской культуры в Подороске. В контекст «шляхетскости» купюры не совсем вписываются, но поскольку независимое государство Беларусь – потомок и наследник ВКЛ, то почему бы и нет? Через историю денег эта связь как раз будет отображена.