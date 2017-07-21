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Белорусские пловчихи завоевали две награды на Дефлимпийских играх

  • 21.07.2017, 19:02
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В копилку сборной Беларуси пловчихи принесли «золото» и «серебро».

Две награды завоевали белорусские спортсмены в первый день XXIII летних Дефлимпийских игр. Обе медали в активе пловчих, передает «Прессбол».

Первую медаль в копилку сборной Беларуси принесла пловчиха Оксана Петрушенко из Гомеля, которая стала чемпионкой на дистанции 50 м брассом с результатом 33,48 сек. Для Оксаны это уже 15-е золото за время участия в Дефлимпийских играх.

В комбинированной эстафете 4х100 м она вместе с Марией Рудько, Екатериной Еремцовой и Анастасией Филипчик стала обладательницей серебра, уступив российской эстафетной команде

Дефлимпийские игры (дефлимпиада) - спортивные соревнования людей с нарушениями слуха («всемирные игры глухих»).


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