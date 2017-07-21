Другой космос: невероятные истории о NASA 21.07.2017, 20:31

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Фото: popmech.ru

C дня основания NASA произошло немало любопытных, смешных и не всегда космических историй.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration) было основано в 1958 году. С тех пор с ним произошло немало любопытных, смешных и не всегда космических историй, пишет vokrugsveta.ua.

Крокодиловый конфликт

Начиная с 1968 года основной космический центр НАСА — космический центр Кеннеди — базируется на острове Меррит во Флориде. Однако лишь 9% площади космодрома используется по назначению, а остальную территорию занимает заповедник дикой природы. Это означает, что гостями космического центра порой становятся жители Национального парка. Все бы ничего, но среди них есть американский аллигатор. Местные водоемы являются прекрасным источником пищи для рептилии, и время от времени они любят нежиться на солнце возле автостоянок, взлетно-посадочных полос или пешеходных зон.

Помимо того, что аллигатор представляет опасность для посетителей космодрома, могут пострадать и сами крокодилы: в данный момент ученые изучают, наносят ли технологии НАСА ущерб окружающей среде и ее диким обитателям.

Песни в исполнении Земли

В 2012 году НАСА выпустило аудиозапись под названием Earthsong («Песня Земли»), которую «спела» сама планета. Запись была сделана двумя космическими аппаратами НАСА, изучающими радиационные пояса Земли (RBSP, известные также как Van Allen Probes). Звуки Земли — это следствие электромагнитного явления, вызванного волнами плазмы в радиационном поясе планеты. Ученые поэтично назвали это явление хором. По словам Крейга Клетцинга из университета Айовы, который участвовал в создании приемника EMFISIS для сбора сигналов, именно так мы бы слышали радиационный пояс, будь в наших ушах встроенные радиоантенны.

Идеальный купальник от НАСА

Помните скандальную историю с плавательными костюмами на летних олимпийских играх в Пекине в 2008 году? Пловцы, одетые в купальники LZR Racer, побили множество мировых рекордов и завоевали 33 олимпийские медали. После олимпиады и следующего за ней чемпионата Европы на короткой воде Международная федерация плавания изменила требования к купальникам, фактически запретив LZR Racer. Костюмы спортивного бренда Speedo были разработаны совместно с НАСА: целью ученых было максимально сократить сопротивление, для чего пригодились знания аэродинамики. Более 60 образцов ткани испытывались в аэродинамических трубах, и в итоге был создан плавательный костюм LZR Racer, который был изготовлен без единого шва, методом ультразвуковой сварки. В общем, просто космос, а не купальник.

Фото: popmech.ru

Курс выживания для астронавтов НАСА

Просто выжить в космическом пространстве — это полбеды, необходимо еще и не погибнуть на Земле, если при посадке что-то пошло не так и космонавт оказался гораздо дальше от запланированного места приземления. Навыкам выживания в дикой природе астронавтов обучают с 60-х годов на авиабазах в Неваде и Панаме. Правда, пока что в истории НАСА самое сильное отклонение от курса при посадке произошло с пилотом космического корабля «Аврора-7» Малкольмом Карпентером: капсула оказалась на расстоянии 400 км от той точки, где ее ожидали. Астронавта обнаружили в течение нескольких часов. В этом ему повезло куда больше, чем советским космонавтам Алексею Леонову и Павлу Беляеву, которым героически пришлось двое суток провести в тайге.

Фото: persons-info.com

Виброиспытания

Тест на тряску проходят все космические аппараты НАСА. Сильные вибрации во время запуска ракеты не должны стать помехой, ведь даже один условный плохо закрепленный винтик может привести к катастрофе. Современные ракеты испытываются на мощнейшей виброплощадке шириной 7 м и весом 25 тыс. кг на станции Plum Brook в крупнейшей в мире терминальной вакуумной камере (SPF). Каждый модуль подвергается десяткам тестов, прежде чем его допустят к полету. Но в 60-е годы технологии тестирования были, мягко говоря, попроще: по сути, ракеты встряхивали вручную методом «тяни-толкай».

Погоду в доме в НАСА создают самостоятельно

НАСА разрабатывает и строит одни из крупнейших аппаратов в мире. Для этого, соответственно, им требуются огромные и высокие сооружения. Например, здание вертикальной сборки (Vehicle Assembly Building, VAB), где собираются космические корабли, является пятым по высоте зданием в мире. Внутренний объем VAB составляет 3,7 млн кубических метров. Из-за размеров VAB и влажного климат Флориды НАСА столкнулось с неожиданной проблемой: порой облака начинают формироваться в самом здании. При сборке космических аппаратов стоимостью миллиарды долларов важна каждая деталь, и подобные климатические причуды могли стать серьезной помехой для НАСА. Чтобы побороть это явление, пришлось создать специальную систему кондиционеров, весом в 10 тыс. тонн.

Фото: attractionsmagazine.com

Неоплаченный штраф за выброс мусора ждал своего часа 30 лет.

Skylab, первая и единственная национальная орбитальная станция США, сошла с орбиты и разрушилась в 1979 году. Точки падения не сгоревших частей станции сместились с предполагаемого курса и упали в районе берегов западной Австралии. Австралийское графство Эсперанс предъявило НАСА счет в $400 за выброс мусора, однако штраф был оплачен только спустя 30 лет, после того как про эту историю рассказали по калифорнийскому радио.

Фото: nasa.gov

Вопрос биоотходов в космосе всегда был проблемой для НАСА.

Сегодня космонавты пользуются высокотехнологичными уборными, но так было не всегда. Ситуацию с космическими туалетами прекрасно иллюстрирует случай во время миссии «Аполлон-10». Капитан космического корабля Томас Стаффорд обнаружил плавающие по воздуху экскременты. Эта история получила огласку после расшифровки разговоров на борту. Выяснения, кому из астронавтов принадлежал столь неприятный летающий объект, едва ли не затмили сам испытательный полет к Луне. К слову, никто из членов экипажа не признался, и тайна до сих пор остается неразгаданной.

Фото: popmech.ru

«Нюхач» – это должность при НАСА.

Знакомьтесь, Джордж Олдрич. Официально его рабочая позиция называется специалист по химическим веществам. По существу же Джордж является главным носом в НАСА: он должен обнюхивать все, что НАСА собирается отправить в космос. Замкнутое пространство и теплота усиливают запахи, а возможности открыть форточку и проветрить помещение у космонавтов не будет. Поэтому задача «нюхача» – избавить членов экипажа от неприятных запахов во время полета. Джордж Олдрич не единственный: в НАСА служит целый нюхательный отряд. Его сотрудники каждые четыре месяца проходят специальный тест на профпригодность – им необходимо определить по запаху содержимое десяти банок.

Фото: popmech.ru

Бунт на корабле. Космическом корабле!

В 1974 году экипаж Skylab 4 провел в космосе 84 дня – это достаточно длительный срок для команды, и требуется стрессоустойчивость, чтобы все прошло гладко. Так, примерно за месяц до окончания миссии экипаж устроил своего рода мятеж: космонавты взяли себе незапланированный выходной день, отключив все средства связи с центром управления полетами, и вместо привычной напряженной работы любовались фантастическими пейзажами. Конечно, ЦУП не был в восторге от такого сценария, но этот полет стал важной вехой в исследовании влияния космических полетов на психику человека. С тех пор НАСА, планируя миссию, особенно внимательно относится к отдыху космонавтов.