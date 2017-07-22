В Шклове на еврейском кладбище устраивают пикники 1 22.07.2017, 13:02

Фото: 6tv.by

На родине Лукашенко, в Шклове, древнее еврейское кладбище постепенно превращаются в место для гулянок «на природе».

Посетив этот уголок на окраине города, можно увидеть, не только надгробные памятники. Древнюю часть кладбища заполонили деревья и кустарник. Если пройти по направлению от бывших западных ворот, то следы от автомобильных колес приводят к площадке, где явно устраиваются гулянки и пикники, пишет 6tv.by.

Местным властям давно пора навести здесь порядок. Кладбище - это не только место захоронения людей, но и памятники нашей истории, культуры и архитектуры.

Фото: 6tv.by

Фото: 6tv.by

Еврейское кладбище Шклова — интереснейшее достояние материального и не материального наследия нашей истории. Еврейские жители появились в Шклове примерно в первой половине 17 века. Первые «привилегии» местные евреи получили от тогдашних властителей города Синявского и Чарторыйских. Еврейская община Шклова очень быстро развивалась. В 1668 году секретарь австрийского посла при дворе Петра I Георг Корб отметил, что шкловские евреи - «богатое и влиятельное сословие».

Более того, на границе XVIII - XIX веков город стал выполнять своего рода роль «еврейской метрополии» и одновременно становится центром по распространению разнообразных знаний и идей среди еврейской общины Российской империи. В 1897 г. в Шклове уже 5122 еврея (78% населения).

Фото: 6tv.by

Фото: 6tv.by

С тех далеких времен находится в Шклове и еврейское кладбище. Как и должно быть, оно отнесено на небольшое расстояние от городской границы. Территория кладбища ограничена искусственным рвом. С северо-восточной стороны находится каменная лестница-коридор. Прежде лестница-коридор имела деревянную крышу и закрывалась воротами. В настоящее время это старинная постройка сохранилась частично. Кладбище разделено на две равные части, между которыми, с западной стороны, имелись входные ворота. На северной окраине кладбища находится несколько братских захоронений и мемориал «Холокоста». Основная часть древних надгробий уничтожена во время последней войны, а также в послевоенный период.

Фото: 6tv.by

Фото: 6tv.by

Сегодня еврейское кладбище Шклова имеет большую ценность и известно в мировом сообществе. Почти каждый год его посещают потомки шкловских евреев и научно-исследовательские экспедиции.

Фото: 6tv.by

Фото: 6tv.by

Фото: 6tv.by