Добкин готов взять на поруки активистку Femen

Добкин готов взять на поруки активистку Femen4
- 22.07.2017, 15:01
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Нардеп от Оппозиционного блока Украины Михаил Добкин завил, что готов взять на поруки активистку Femen Анжелину Диаш.
Напомним, девушка провела акцию во время пресс-конференции Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Об этом Добкин написал в Facebook.
"Готов взять на поруки активистку Femen Анжелину Диаш", - написал нардеп.
"Если серьёзно, я не поклонник ни идеологии Femen, ни их методов. Но когда судят активистов, которые выступают против власти, я готов даже за голую грудь вписаться", - заявил Добкин.