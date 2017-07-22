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Добкин готов взять на поруки активистку Femen

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  • 22.07.2017, 15:01
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Михаил Добкин

Нардеп от Оппозиционного блока Украины Михаил Добкин завил, что готов взять на поруки активистку Femen Анжелину Диаш.

Напомним, девушка провела акцию во время пресс-конференции Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Об этом Добкин написал в Facebook.

"Готов взять на поруки активистку Femen Анжелину Диаш", - написал нардеп.

"Если серьёзно, я не поклонник ни идеологии Femen, ни их методов. Но когда судят активистов, которые выступают против власти, я готов даже за голую грудь вписаться", - заявил Добкин.


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