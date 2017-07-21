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Активистка Femen выскочила к Порошенко и Лукашенко во время подписания документов

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  • 21.07.2017, 14:55
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Фото: svaboda.org

Активистка провела одиночный перформанс на пресс-конференции Лукашенко и Порошенко.

Во время совместной пресс-конференции Лукашенко и Петра Порошенко в Киеве активистка выбежала перед телекамерами топлесс. Она выкрикивала«Жыве Беларусь!»

Эти же слова были написаны у нее на груди.

В твиттере женского движения FEMEN появилось сообщение «FEMEN против Лукашенко» со ссылкой на новость о том, что обнаженная женщина выбежала перед Лукашенко и Порошенко с надписью «Жыве Беларусь» на груди.

Позже появилась развернутое заявление:

«Движение FEMEN таким образом выразило свое отношение к визиту белорусского диктатора в Украину. Сотни украинцев погибли и продолжают гибнуть за демократию и свободу Украины, но сегодня на официальном уровне в нашей стране принимают человека, который в своей стране убивает, похищает людей и подавляет всякое инакомыслие», - написала лидер движения FEMEN Анна Гуцол.

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: belsat.eu

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