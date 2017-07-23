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Россия обошла Китай, Иран и КНДР в рейтинге военных угроз Пентагона

  • 23.07.2017, 8:57
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Среди всех государств, представляющих опасность для США, РФ имеет наибольший военный потенциал.

По мнению председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Джозеф Данфорд, Россия в военном отношении остается «самой серьезной угрозой» из всех государств, представляющих опасность для США. Об этом, как передает NBC News (перевод - РБК), он заявил на конференции по безопасности в Аспене, штат Колорадо.

Данфорд выделил Россию в из ряда стран, среди которых он назвал Китай, Иран и Северную Корею. Он пояснил, что среди этих стран «Россия обладает наибольшим потенциалом в военной сфере» и обладает «крупнейшими совокупными возможностями» в данной области, имеет ядерный потенциал и может действовать в киберпространстве.

В то же время самой срочной угрозой, которая требует безотлагательных действий, Данфорд назвал Северную Корею.


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