Гомельский школьник завоевал золото на международной олимпиаде по математике 23.07.2017, 12:25

Сегодня в Рио-де-Жанейро завершилась 58-я Международная математическая олимпиада.

Белорусская сборная завоевала на ней шесть медалей: золото, серебро и четыре бронзы.

Золотую медаль получил выпускник одиннадцатого класса Егор Дубовик (гимназия № 51 Гомеля). В индивидуальном зачете он занял седьмое место, набрав 29 баллов из 49 возможных, пишет tut.by.

С серебром вернется Алексей Василевский (гимназия № 41 Минска). Бронзовые медали достались Антону Палюховичу, Андрею Народецкому, Илье Пчелинцеву и Александру Юрану (все из Лицея БГУ). Руководители белорусской команды – Игорь Воронович из БГУ и Михаил Карпук из Института математики Национальной академии наук.

Всего в Международной математической олимпиаде поучаствовали 623 человека из более чем ста стран. В течение двух дней — 18 и 19 июля — участники соревнований получали по три задачи, на решение каждой из которых отводилось в среднем по 1,5 часа.

Абсолютное первое место в этом году заняли три школьника из Вьетнама, Ирана и Японии. В общекомандном зачете победила сборная Кореи, все участники которой получили золотые медали. Беларусь по сумме мест заняла 14-е место.