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В Гомеле сделали остановку из морского контейнера

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  • 23.07.2017, 13:59
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Фото с сайта citydog.by

Морские контейнера часто используют в строительстве.

В Гомеле поставили остановку общественного транспорта, вырезанную из морского контейнера, пишет sb.by.

Остановка «Улица Чонгарской дивизии» сделана из бэушного морского контейнера – такие часто используют в строительстве, хотя в нашей стране подобное совершают редко.

От контейнера остались только задняя стенка и несущие балки, но узнаваемая форма сохранена. Вырезанные стенки заменили стеклянными, на крыше разместят солнечные батареи, от которых будут питаться светильники и рекламные стенды. Сейчас все еще идет монтаж: задуман пандус, для облегчения жизни пассажиров летом – система активного воздухообмена.

29-летний Дмитрий Цалко, автор проекта, говорит, что идея использовать контейнеры для строительства появилась у него еще в университете: «Такие конструкции возводятся легко, как конструктор». Здание из контейнеров стоят довольно дешево, а при необходимости их можно демонтировать и перевезти.

Фото с сайта citydog.by

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