Житель Новополоцка передал в музей бронзовый топор, которому 4000 лет 23.07.2017, 15:10

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Бронзовый топор с закраинами пополнит экспозицию раздела эпохи бронзы в Краеведческом музее Полоцка.

Находку предал в музей житель Новополоцка Михаил Воронько. Топор датируется ІІ – началом І тысячелетия до нашей эры, сообщает сайт музея. В экспозиции он станет первым металлическим экспонатом, относящимся к бронзовому веку.

Этот артефакт относится к изделиям ранним этапов развития человеческих сообществ эпохи бронзы на территории Беларуси, считают ученые, отмечают «Народные новости Витебска».