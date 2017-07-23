закрыть
23 июля 2017, воскресенье, 17:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Житель Новополоцка передал в музей бронзовый топор, которому 4000 лет

  • 23.07.2017, 15:10
  • 4,511

Бронзовый топор с закраинами пополнит экспозицию раздела эпохи бронзы в Краеведческом музее Полоцка.

Находку предал в музей житель Новополоцка Михаил Воронько. Топор датируется ІІ – началом І тысячелетия до нашей эры, сообщает сайт музея. В экспозиции он станет первым металлическим экспонатом, относящимся к бронзовому веку.

Этот артефакт относится к изделиям ранним этапов развития человеческих сообществ эпохи бронзы на территории Беларуси, считают ученые, отмечают «Народные новости Витебска».


Мнение

Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі
Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара
Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты