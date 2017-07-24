закрыть
24 июля 2017, понедельник, 12:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Кубке Беларуси был забит самый нелепый гол сезона

3
  • 24.07.2017, 8:43
  • 1,938

Полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько забил мяч прямым ударом от углового флага в матче 1/8 финала Кубка Беларуси против «Гомеля».

При счете 0:1 не в пользу динамовцев хавбек команды Павел Седько с углового несильно покатил в штрафную, а там новичок гостей Батищев и вратарь Ковалев не поняли, кто из них должен брать этот мяч.

Вратарь соперника Олег Ковалев не был готов к такому исполнению углового удара и пропустил мяч в нижний угол после ошибки защитника.  

Матч прошел в Бресте на стадионе «ГОСК Брестский» в воскресенье, 23 июля, и завершился победой местного «Динамо» со счётом 2:1.


Мнение

Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі
Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты