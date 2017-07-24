В Кубке Беларуси был забит самый нелепый гол сезона 3 24.07.2017, 8:43

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Полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько забил мяч прямым ударом от углового флага в матче 1/8 финала Кубка Беларуси против «Гомеля».

При счете 0:1 не в пользу динамовцев хавбек команды Павел Седько с углового несильно покатил в штрафную, а там новичок гостей Батищев и вратарь Ковалев не поняли, кто из них должен брать этот мяч.

Вратарь соперника Олег Ковалев не был готов к такому исполнению углового удара и пропустил мяч в нижний угол после ошибки защитника.

Матч прошел в Бресте на стадионе «ГОСК Брестский» в воскресенье, 23 июля, и завершился победой местного «Динамо» со счётом 2:1.