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«Мафия своя работает»

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  • 24.07.2017, 10:40
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Жители Червенского района возмущены действиями рыбхоза.

«На этих прудах рыбхоз растит рыбу, и поэтому ловить ее здесь запрещено. Но забор поставили напротив, на берегу реки Волма, где ловить рыбу можно», - выражают «Белсату» недовольство жители деревень Петровинка и Убель Червенского района.

Они возмущены действиями директора рыбного хозяйства «Волма» Александра Куликовского, по приказу которого на берегу были вырублены деревья, поставлены незаконные знаки и этот забор.

«Если ты такой умный, поставь сеть, где нужно. Где у тебя рыбу воруют. А не там, где людям разрешено ловить. И следующее, повесил знак - купание запрещено. Самодельный знак - стоянка запрещена. Без ГАИ, без всего, сами сварили, трубу нашли. Он у нас гаишник и он у нас президент рыбхоза », - говорит житель деревни Петровинка Сергей Агейчик.

Жизнь в этих деревнях всегда было привязана к реке: теперь же подходы к ней со всех сторон закрыты, некуда деться ни взрослым, ни детям. Вместо природной красоты - ощущение промышленной зоны.

«Раньше приезжали, всегда купались, ловили рыбу, и клевало лучше. С родителями, бабушками, дедушками. А теперь нигде не искупаться», - рассказывает внук жителя села Андрей Булойчик.

«Ужас какой-то! Кошмар!!! Купались, мы малые росли здесь, сейчас я в Минске нахожусь, приезжаю на выходные отдохнуть! Ну разве здесь можно отдохнуть?!! », - возмущается Жанна Мурашко.

За забором оказалось и место проведения мероприятий, теперь жителям негде собраться не только для праздника, но и чтобы выразить свое недовольство.

«Я спрашиваю: «А почему туда нельзя »? - «А что вам там делать?». Запретная зона - ракеты стоят и базы стоят. Это земля принадлежала этой деревне. Этим детям. Было футбольное поле, волейбольное поле, отмечали Купалье, день Рыбака », - рассказывает житель деревни Убель Олег.

Сельчане неоднократно обращались в различные инстанции, собирали подписи и ходили на приемы.

«Природоохрана, Министерство сельского хозяйства, Министерство здравоохранения. Комиссия приезжала, червенская прокуратура, райисполком, областная прокуратура, генеральная прокуратура, облисполком», - говорит Сергей Агейчик.

Березинская межрайонная инспекция охраны животного мира подтвердила, что рыбхоз «Волма» нарушил Водный кодекс, возведя ограждение ближе 5 метров к воде. Министерство природы признало административное нарушение, но дело перенаправило для разбирательства в местный исполком.

«Приедут - наложил мешок-два - и поехали. Все связано. Мафия своя работает », - убеждена Жанна Мурашко.

Жители отмечают, что все вопросы с чиновниками здесь решаются через баню и рыбу, а при таком раскладе до жителей деревень никому нет дела.


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