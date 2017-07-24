Праздники, которые Беларусь пропускает 7 Эдуард Пальчис

24.07.2017, 11:27

Белорусские власти игнорируют национальную историю.

Никто не любит пропускать хорошие праздники. Но благодаря властям, мы ранее прошляпили множество прекрасных дат, которые можно было бы достойно отметить на национальном, а то и мировом уровне:

2010 — 600-летие Грюнвальдской Битвы,

2013 — 150-летие восстания Калиновского,

2014 — 500-летие Битвы под Оршей.

Зато на «Славянские базары» (скорее позоры) деньги есть. Или вот власти Могилева на День города пригласили Газманова (спел 5 песен), Лещенко (4 песни) и Алексея Воробьева (спел 2 песни). На эти троих клоунов ушло 84 тысячи долларов бюджетных денег.

В этом году будут две даты с круглым юбилеем, но которые противостоят друг другу по сути и духу:

6 августа 2017 — 500-летие беларуской Библии,

7 ноября 2017 — 100-летие большевистского переворота (Беларусь единственная, кто до сих пор отмечает 7 ноября на государственном уровне).

Я зашёл на афишу TUT.BY и Relax, вбил дату 6-го августа и понял, что никто из частного сектора к этой великой дате ничего не готовит. Зато уверен, что к 7-му ноября даже самые последние клубы-гадюшники будут наливать лишнюю рюмашку за стихи о Ленине или советский дресс-код (как это и бывает каждый год).

Нам надо учиться самим создавать запросы или организовывать подобие национальных праздников, когда даже государство их игнорит и спускает народные деньги на чужестранную попсу. Ведь осталось всего 2 недели до великой даты, когда Скорина вывел ВКЛ в топ прогрессивных стран мира.

И остаётся также все меньше времени до 100-летия БНР в следующем году. Печалиться, горевать, ныть и страдать мы все умеем. Но иногда куда важнее уметь сделать самим себе великолепный праздник.

Эдуард Пальчис, «Фейсбук»