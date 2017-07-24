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Как Браслав стал столицей пляжных вечеринок

  • 24.07.2017, 18:34
Фото: Сергей ГАПОН

В Браславе прошел самый масштабный пляжный оупэн-эйр в Беларуси.

Белорусы наконец-то дождались жары, и на выходных потянулись на природу и к воде. Центром притяжения стал Браслав - сюда приехало народу больше, чем живет в самом городке. Все из-за фестиваля «Viva Браслав» - самого масштабного пляжного оупэн-эйра в Беларуси, пишет kp.by.

- А давай всем скажем, что мы отдыхали на Ибице! – экспериментируют с фотографиями на фоне озера и отдыхающих две подружки.

На центральном пляже Браслава курортная атмосфера. Кто-то в позе звезды греется под солнцем на песочке, кто-то барахтается в воде. Жарит солнце, дует легкий ветерок, неподалеку звучит энергичная музыка - красота!

- Вода не очень теплая, как в Балтийском море, но вдруг больше не будет возможности покупаться! - уговаривает подруг освежиться в озере девушка в голубом купальнике.

- Пойдемте туда, там симпатичные девчонки, - предлагает друзьям загорелый брюнет.

- О! Тут в футбол играют - давайте мы тоже присоединимся! - переводят тему парни.

Пока одни искали возможность познакомиться, другие... бегали с женами на шее. Семьям дали возможность проявить себя на первом белорусском чемпионате по переноске жен. Оригинальный способ отдохнуть предложила Белорусская федерация гонок с препятствиями.

- Тем, у кого не хватает веса, нужно обязательно взять с собой рюкзачок с грузом. Идеальная девушка должна весить 90 килограммов, но для нашего конкурса достаточно 49 кило, - рассказывает Елена Машкович, стартовый судья соревнований.

Условия простые: нужно с женой на плечах пробежать полосу препятствий. Приз - столько литров пива, сколько весит супруга.

- Наверное, в следующем году надо увеличить вес. Веселее, когда несут толстушек! Ну что эти худышки? А так - мягенько, амортизация на спине... - шутит судья.

Ближе к вечеру в Браславе послышались мотивы знакомых песен. Выступить на оупэн-эйре пригласили группы «Без Билета» и IOWA, российского рэпера L’One и кумира молодежи из Украины Макса Барских.

Главную фестивальную сцену в этом году установили так, что с главного пляжа ее не было видно. Площадку перед сценой отгородили от воды - по всей видимости, из соображений безопасности.

- А мы хотели скакать прямо на пляже! - хмурят брови молодые люди.

Правда, этой возможностью можно было воспользоваться ночью, когда играла электронная музыка - ведь на диджеев можно не смотреть, главное - музыка. Благодаря им Браслав стоял на ушах до 5 утра.

- Оказывается, не обязательно ехать куда-то далеко, чтобы круто потусоваться, - пишут о фестивале в соцсетях. - Вот бы в следующем году тоже так с погодой повезло!


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