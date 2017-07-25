Кредит за час: Как зарабатывают на некомпетентности белорусов 3 25.07.2017, 12:39

Займы выдают даже безработным.

От 18 лет. От 100 рублей». Еще: «. Без справок и поручителей», или: «Вам нужны деньги? Мы поможем». Такими объявлениями оклеены водосточные трубы, столбы, автобусные остановки и подъезды. За такой рекламой стоит откровенное выкачивание денег из карманов клиентов, причем все это происходит на вполне легальных основаниях. Журналист sb.by выяснила, чем это может обернуться для неискушенных граждан.

Быстро и дорого

Анатолий Жданович из Барановичей во второй раз женился в 49 лет. 28-летняя Ольга поддержала его в самый трудный момент, когда мужчина после бурного развода перенес два инфаркта подряд и стал инвалидом. Девушка работала санитаркой в больнице, куда угодил Анатолий. Познакомились и стали жить вместе. Сейчас новоиспеченная семья воспитывает троих сыновей: 7–летнего Анатолия, 4–летнего Алексея и трехмесячного Дениса.

С рождением третьего малыша и связана приключившаяся история. В октябре минувшего года беременную жену Анатолия Ждановича отправили на дополнительное платное обследование в Минск. На дорогу и медицинские услуги срочно потребовались деньги. А у главы семьи пенсия 162 рубля, зарплата супруги 280 рублей, пишет издание «СБ Беларусь Сегодня».

Отложить заначку никак не получается. Отправился Анатолий в банки. В одном отказали: инвалидам не даем. В другом была очередь. И тут на глаза ему попалось объявление на столбе: «Кредиты. Займы. Оформление в течение часа». Заглянул по указанному адресу. Там, с его слов, заполнили заявку на кредит, дали расписаться в бумагах и отправили в банк, который выдал гражданину Ждановичу 523 рубля 61 копейку под 49,9% годовых на 13 месяцев.

Однако на руки заемщик получил всего 485 рублей, поскольку одним из обязательных условий предоставления кредита было оформление страховки на случай внезапного расстройства здоровья заемщика. Ежемесячный платеж 52,92 рубля. Следовательно, за 13 месяцев пользования деньгами банка клиент должен выплатить 688,35 рубля. Итого переплата: 241,96 рубля, или 50% от суммы, полученной на руки.

Более суровые условия кредитования в октябре минувшего года, когда ставка рефинансирования Нацбанка была устремлена на активное снижение, сыскать трудно. Средняя планка — 25 — 30% годовых. Однако многодетной семье Ждановичей было не до поисков: речь шла о здоровье будущего малыша. Потому Анатолий все бумаги подписал, что называется, не глядя. Однако уже 18 ноября 2016 года от компании ООО «Ваш финансовый брокер» глава семьи получает «Требование об исполнении обязательств по договору об оказании услуг кредитного брокера».

Из документа А.Жданович узнает, что должен посреднику, к которому обратился за кредитом, еще 257,6 рубля. 92 рубля — за услуги по подбору кредита и 165,6 рубля за просрочку платежа. Деньги за услуги, согласно договору, подписанному 25 октября 2016 года, нужно было внести на счет брокерской конторы до 1 ноября.

— Поскольку я пришел по объявлению «Кредиты, займы» и меня тут же направили в отделение банка, я считал, что эта контора — представительство банка и все ее комиссионные заложены в очень высокой процентной ставке, — недоумевает Анатолий Жданович. Однако подпись на договоре стоит. Брокерские услуги оказаны. Суд Московского района Минска 27 июня 2017 года вынес решение: ответчик должен уплатить ООО «Ваш финансовый брокер» 193,2 рубля. С учетом этой суммы кредит клиенту обошелся практически в 90% годовых.

Немного о брокерах

Здесь надо сделать небольшое отступление. Кто такой брокер? Это посредник, который помогает клиентам в оценке их потребностей финансирования и поиске лучшего (!) способа их удовлетворить. Финансовый брокер исследует максимально широкий диапазон рыночных предложений и стремится подобрать и обеспечить заключение кредитных соглашений для своих клиентов на лучших (!) условиях.

Одно из преимуществ использования услуг финансового брокера состоит в том, что он имеет более широкий доступ к инвестиционным возможностям и другим финансовым решениям, которые клиент не может принять в силу отсутствия специализированной профессиональной подготовки.

Например, брокер может содействовать клиенту в получении кредита, даже если до этого клиент получил отказ в банке или у других кредиторов. Может проанализировать больше вариантов и выбрать оптимальный, который клиент мог бы пропустить при самостоятельном поиске. Действуя от имени клиента, брокер будет стремиться подобрать вариант, который оптимально соответствует бюджету клиента, что зачастую позволяет сэкономить значительную сумму, даже принимая во внимание комиссионные брокера.

Описание деятельности брокера есть в любом доступном источнике. Вопрос: напоминают ли хотя бы отдаленно услуги, полученные Анатолием Ждановичем, тем, которые должны действительно оказывать брокеры? На мой взгляд, нет. Ну и что дальше? Суд решение вынес. Нацбанку брокерские конторы, как выяснилось, никак не подотчетны. И с точки зрения недобросовестности рекламы меры воздействия сомнительны: кредит клиенту предложили.

Реально можно привлечь посредников за наклейку рекламных листовок в неустановленных местах. Однако из практики знаю: исполкомы и ЖЭСы никак не определятся, кто же должен заниматься выявлением и поиском таких нарушителей. Из чего следует: для подобной брокерской деятельности у нас созданы идеальные условия. А как они работают, корреспонденты убедились лично, обратившись за деньгами в несколько компаний города Барановичи.

Личный опыт

Увидев на столбе прямо у дома А.Ждановича объявление о займах для всех, кому исполнилось 18 лет, в том числе для безработных, я отправилась по указанному адресу. На фасаде торгового центра, расположенного по улице Советской в Барановичах, висела крупная растяжка «Ломбард». Однако на двери офиса на третьем этаже никаких опознавательных знаков, только бирка у звонка: «Кредиты, займы». Звоню. Дверь открывается, меня встречает молодой человек. Начинается диалог.

— Хотела бы взять рублей 400 — 500.

— Официально трудоустроены?

— Нет, временно без работы.

— Безработным займы не даем.

— Но у меня есть муж, он работает.

— Какая у него зарплата?

— Около 300 рублей, — навскидку подбираю сумму, чтобы поход в брокерскую контору выглядел более убедительным.

— С такой суммой дохода кредит не даст ни один банк, — огорчает меня молодой человек. — Сумма на руки у вас должна быть больше прожиточного минимума после уплаты коммунальных услуг и налогов. Правда, есть выход. Через сотовый телефон. Ваш супруг покупает в рассрочку в магазине смартфон минимум за 800 рублей. Я у него его приобретаю за 400 рублей.

В следующую фирму, расположенную по улице Ленина, 37а, которая рекламирует получение денег в долг за 10 минут под 0,1% годовых, отправился наш фотокорреспондент. И вот какая запись осталась на диктофоне.

— Девушка, мне бы кредит рублей на 500.

— На какой срок?

— Год–полтора.

— Более 3 месяцев работаете?

— Да.

— Кредиты какие–нибудь есть на данный момент?

— Нет.

— Заработная плата?

— 620 рублей.

— Есть два варианта кредитования. Один со справкой, другой — без. Со справкой выгоднее: практически в два раза дешевле. В течение дня и тот, и тот можем предоставить. Первый вариант. Кредит на 5 лет с правом досрочного погашения. 34% годовых платите за фактическое время пользования. Ежемесячный платеж 32 рубля. Со справкой — 19,9%. На 3 года. Плюс страхование жизни и здоровья на весь период кредитования. Мы работаем как компания брокеров. За то, что оформляем и сопровождаем сделку, берем комиссию. Это означает: на руки получите 500 рублей, а оформлено будет 809,70. Если решите брать кредит на 3 года со справкой, то у вас сумма составит 500 рублей, а оформите кредит на 700 рублей.

— А что за банк будет кредитовать?

— Работаем в тендерном режиме со многими банками. Сейчас не знаю, какой из них вам одобрит кредит.

А теперь давайте подсчитаем, как соблюдают интересы клиента наши «брокеры». В первой конторе с меня хотели получить 100% от суммы займа. Во второй — ненамного меньше. До 40% — комиссионных брокеру сразу и 34%, или 19,9% годовых, банку. Как вообще все это понимать? Существует ли в стране еще какой–нибудь легальный бизнес, который приносит такие барыши?..