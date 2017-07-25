закрыть
25 июля 2017, вторник, 19:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Шансы БАТЭ в матче со «Славией» такие же, как в победной игре с «Баварией»

  • 25.07.2017, 18:10
  • 4,915

Случится ли сенсация и сегодня?

Букмекерские конторы не верят в победу БАТЭ над пражской «Славией». Матч в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоится сегодня в 20.00 в чешской столице, передает «Еврорадио».

Коэффициенты на победу подопечных Александра Ермаковича колеблются между 8 и 9 баллами. Шансы на викторию чешского клуба оценивают как 1 к 1,40, то есть очень высоко. Ничья, согласно тотализаторам, также маловероятна ― всего 4,2 балла.

Интересно, что такой же пессимистический коэффициент на победу БАТЭ, как сегодня, был и накануне матчей борисовского клуба с «Лиллем» и «Баварией» в 2012-м году ― 8,5! Но обе игры борисовский клуб, которым тогда руководил Виктор Гончаренко, сенсационно выиграл с одинаковым счётом 3:1.

Перед игрой с «Атлетико» БАТЭ вообще не оставляли и капли надежды ― коэффициент достигал 11 баллов. Но борисовчане выиграли ― 2:1.

Случится ли сенсация и сегодня? Матч в Праге начнётся в 20.00. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5».

Другие результаты БАТЭ и версии букмекерских контор:

БАТЭ - «Рома» ― 3: 2 (коэффициент на победу борисовчан ― 5)

БАТЭ - «Байер» ― 1: 1 (4,5-5)

«Рома» - БАТЭ ― 0: 0 (10!)

БАТЭ - «Атлетик» ― 2: 1 (11-13!)

«Лилль» - БАТЭ ― 1: 3 (8,5)

БАТЭ - «Бавария» ― 3: 1 (8,5)

БАТЭ - «Милан» ― 1: 1 (6,5)


Мнение

Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі
Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра