Шансы БАТЭ в матче со «Славией» такие же, как в победной игре с «Баварией»
- 25.07.2017, 18:10
- 4,915
Случится ли сенсация и сегодня?
Букмекерские конторы не верят в победу БАТЭ над пражской «Славией». Матч в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоится сегодня в 20.00 в чешской столице, передает «Еврорадио».
Коэффициенты на победу подопечных Александра Ермаковича колеблются между 8 и 9 баллами. Шансы на викторию чешского клуба оценивают как 1 к 1,40, то есть очень высоко. Ничья, согласно тотализаторам, также маловероятна ― всего 4,2 балла.
Интересно, что такой же пессимистический коэффициент на победу БАТЭ, как сегодня, был и накануне матчей борисовского клуба с «Лиллем» и «Баварией» в 2012-м году ― 8,5! Но обе игры борисовский клуб, которым тогда руководил Виктор Гончаренко, сенсационно выиграл с одинаковым счётом 3:1.
Перед игрой с «Атлетико» БАТЭ вообще не оставляли и капли надежды ― коэффициент достигал 11 баллов. Но борисовчане выиграли ― 2:1.
Случится ли сенсация и сегодня? Матч в Праге начнётся в 20.00. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5».
Другие результаты БАТЭ и версии букмекерских контор:
БАТЭ - «Рома» ― 3: 2 (коэффициент на победу борисовчан ― 5)
БАТЭ - «Байер» ― 1: 1 (4,5-5)
«Рома» - БАТЭ ― 0: 0 (10!)
БАТЭ - «Атлетик» ― 2: 1 (11-13!)
«Лилль» - БАТЭ ― 1: 3 (8,5)
БАТЭ - «Бавария» ― 3: 1 (8,5)
БАТЭ - «Милан» ― 1: 1 (6,5)