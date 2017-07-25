Шансы БАТЭ в матче со «Славией» такие же, как в победной игре с «Баварией» 25.07.2017, 18:10

4,915

Случится ли сенсация и сегодня?

Букмекерские конторы не верят в победу БАТЭ над пражской «Славией». Матч в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоится сегодня в 20.00 в чешской столице, передает «Еврорадио».

Коэффициенты на победу подопечных Александра Ермаковича колеблются между 8 и 9 баллами. Шансы на викторию чешского клуба оценивают как 1 к 1,40, то есть очень высоко. Ничья, согласно тотализаторам, также маловероятна ― всего 4,2 балла.

Интересно, что такой же пессимистический коэффициент на победу БАТЭ, как сегодня, был и накануне матчей борисовского клуба с «Лиллем» и «Баварией» в 2012-м году ― 8,5! Но обе игры борисовский клуб, которым тогда руководил Виктор Гончаренко, сенсационно выиграл с одинаковым счётом 3:1.

Перед игрой с «Атлетико» БАТЭ вообще не оставляли и капли надежды ― коэффициент достигал 11 баллов. Но борисовчане выиграли ― 2:1.

Случится ли сенсация и сегодня? Матч в Праге начнётся в 20.00. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5».

Другие результаты БАТЭ и версии букмекерских контор:

БАТЭ - «Рома» ― 3: 2 (коэффициент на победу борисовчан ― 5)

БАТЭ - «Байер» ― 1: 1 (4,5-5)

«Рома» - БАТЭ ― 0: 0 (10!)

БАТЭ - «Атлетик» ― 2: 1 (11-13!)

«Лилль» - БАТЭ ― 1: 3 (8,5)

БАТЭ - «Бавария» ― 3: 1 (8,5)

БАТЭ - «Милан» ― 1: 1 (6,5)