Лига чемпионов: БАТЭ, играя с 20-й минуты вдесятером, уступил «Славии»1
- 25.07.2017, 22:29
Единственный гол чехи забили с пенальти.
Борисовский БАТЭ проиграл пражской «Славии» в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов — 0:1.
На игру борисовчане отправились без трех важнейших игроков защитной линии — Неманьи Милуновича, Максима Жавнерчика и Алексея Риоса. Не играл сегодня и отбывающий дисквалификацию нападающий Виталий Родионов.
Славия - БАТЭ - 1:0. Еще и красная Яблонскому:( #slabate pic.twitter.com/mENivhIaGW— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 25 июля 2017 г.
Единственный в игре гол чехи забили на 20-й минуте ударом с 11-метровой отметки. Защитник Евгений Яблонский был удален за фол в своей штрафной, и Милан Шкода реализовал пенальти.
Ответный поединок пройдет через неделю в Борисове.