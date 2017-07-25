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Лига чемпионов: БАТЭ, играя с 20-й минуты вдесятером, уступил «Славии»

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  • 25.07.2017, 22:29
Фото: slavia.cz

Единственный гол чехи забили с пенальти.

Борисовский БАТЭ проиграл пражской «Славии» в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов — 0:1.

На игру борисовчане отправились без трех важнейших игроков защитной линии — Неманьи Милуновича, Максима Жавнерчика и Алексея Риоса. Не играл сегодня и отбывающий дисквалификацию нападающий Виталий Родионов.

Единственный в игре гол чехи забили на 20-й минуте ударом с 11-метровой отметки. Защитник Евгений Яблонский был удален за фол в своей штрафной, и Милан Шкода реализовал пенальти.

Ответный поединок пройдет через неделю в Борисове.


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