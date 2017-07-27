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Функционер «Динамо» о форме из тюрем: Как фирменная, только дешевле

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  • 27.07.2017, 15:44
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Дмитрий Басков
Фото: belarushockey.com

Белорусские заключенные будут шить хоккейную амуницию.

Директор школы минского "Динамо" Дмитрий Басков, недавно вошедший в состав нового руководства ФХРБ в роли зампреда по вопросам развития детско-юношеского хоккея, в интервью корреспонденту "Прессбола" Вячеславу Федоренкову заявил, что положительно оценивает идею с изготовлением амуниции заключенными.

- В роли зампреда не приходится ходить "по компасу"?

- Естественно, общее понимание положения дел имелось. Какие-то дополнительные штрихи позволило сделать поручение Александра Лукашенко игрокам команды посетить школы за пределами столицы, аккумулировать впечатления и доложить. Докладывал, кстати, на совещании я. Здесь, к слову, не могу не вспомнить недавнее интервью "Прессболу" Кольцова. По-моему, Костя где-то перегнул палку...

- В какой части?

- В утверждении, что сейчас юные хоккеисты "никому не нужны". Да, проблемы в школах есть, но не надо так рубить сплеча. Тем более Костя посетил только одну СДЮШОР. Во времена его юности на всю Беларусь была одна, лишь позже появилась вторая, в Новополоцке. Сейчас — двадцать пять. И везде дети занимаются бесплатно — за лед и тренеров платит государство, в отличие от Северной Америки и Западной Европы. Раньше пацану, если он не из Минска или Новополоцка, было в принципе почти невозможно заниматься хоккеем. Да, экипировка дороговата. Но и здесь идея удешевления по поручению Лукашенко найдена и даже воплощена. Игорь Шуневич это обеспечил.

- Изготовление амуниции заключенными? Не ново: помню, нечто подобное предлагал еще Наумов. И сомнительно...

- Те образцы, которые нам предоставили, практически неотличимы от фирменных, но заметно дешевле. Ясно, что в подростковом возрасте это уже не вариант, но для групп начальной подготовки — вполне. Протестируем в начале сезона, оценим. Если зарекомендуют — чем не выход для большей массовости?..


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