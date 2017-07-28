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Принц Уильям ночной сменой завершил карьеру пилота скорой помощи

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  • 28.07.2017, 7:54
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Фото: Reuters

Герцог Кембриджский, второй по счету претендент на британский престол, два года проработал в медицинской авиации.

Принц Уильям попрощался с карьерой пилота скорой помощи East Anglian Air Ambulance (EAAA), выйдя в свою последнюю ночную смену в четверг, чтобы после этого полностью посвятить себя придворным обязанностям, сообщает ВВС.

Герцог Кембриджский, второй по счету претендент на британский престол, два года проработал в медицинской авиации. По его словам, он гордится работой в медслужбе и благодарен за полученный опыт.

"Я горжусь тем, что служил с такими замечательными людьми, которые каждый день спасают жизни в нашем регионе", - заявил принц.

Рабочая смена принца

Принц работал в бригаде из четырех человек, каждая смена длилась 9,5 часов.

Скорая медицинская служба, в которой работал принц, оказывала помощь пострадавшим в самых различных чрезвычайных происшествиях - пожары, отравления, падения с лошади, сердечные приступы, автомобильные аварии.

Каждый день служба получает около 2 тысяч обращений за помощью.

"Были очень тяжелые, мрачные моменты. Мы много говорим о них, и это лучший способ справиться с большинством таких ситуаций", - говорил Уильям о своей работе в сентябре прошлого года.

Он пилотирует спасательный вертолет H-145, который развивает скорость 170 миль в час (273,5 км/ч), и может оказаться на месте происшествия в любом районе Восточной Англии в течение нескольких минут.

"За время службы я встречал людей, которые оказывались в самых ужасных ситуациях. В качестве члена [медицинской] команды я побывал во многих домах, где мне довелось разделить с людьми минуты высшего эмоционального накала: от облегчения, если мы давали шанс на спасение, до глубокого горя", - делится воспоминаниями принц.

Принцу платили зарплату, которую тот в полном объеме перечислял в благотворительный фонд медицинской службы.

Последнее ночное дежурство принц провел в Кембриджском аэропорту.

Фото: Reuters

Питер Хант, корреспондент BBC при королевском дворе

Принц Уильям выполнял работу, которую он получил по заслугам, а не случайно или по праву рождения.

Он в течение многих лет прослужил в качестве пилота Королевских военно-воздушных сил, спасательной авиации, а затем медицинской авиации.

Ему нравилось работать в команде. Как он сам признавался, его "другая работа", то есть [придворные обязанности] не дает ему этих преимуществ.

Неудивительно, что последняя сменабудет для него очень эмоциональной.

Критики говорят, что королевская семья требовала от Уильяма еще раньше посвятить себя придворным обязанностям. А один таблоид даже назвал его "лентяем Уилли".

Теперь, в возрасте 35 лет Уильяму предстоит полностью посвятить себя королевскому дому и будущему британской монархии.

Фото: Reuters

Герцог и герцогиня Кембриджские переселились из своего дома в Норфолке в резиденцию в Кенсингтоне перед началом учебного года для их сына, принца Джорджа.

В январе Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором отмечалось, что супруги намерены уделять больше внимания своим королевским обязанностям и благотворительной работе, поэтому будут проводить больше времени в Лондоне.


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