На Зыбицкой произошла «разборка» из-за холодной шаурмы

На Зыбицкой произошла «разборка» из-за холодной шаурмы2
- 28.07.2017, 12:53
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Сразу в несколько конфликтов в питейных заведениях вмешалась милиция за минувшие сутки в центре Минска.
Поводы были разные: от холодной шаурмы на Зыбицкой до несогласия с выставленным счетом в баре на Октябрьской площади, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Сначала в милицию поступил звонок о конфликте клиента и администрации в баре на улице Зыбицкой. Мужчина жаловался, что купленная им шаурма оказалась холодной. После вмешательства вопрос был улажен, рассказали в Центральном РУВД.
Через пару часов из бара на проспекте Победителей поступил сигнал, что пьяный посетитель пристает к работникам и посетителям, провоцирует и бросается в драку. В итоге 24-летний минчанин продолжил вечер уже в управлении внутренних дел, на него составили протокол за мелкое хулиганство.
Еще двое клиентов бара на Октябрьской площади не согласились с предоставленным счетом и отказались уходить. Милиция уладила конфликт.
Как отмечают правоохранители, чаще всего причина разногласий клиентов и администрации заведений — недовольство качеством услуг, отказ в предъявлении книги замечаний и предложений, а также поведение пьяных посетителей.
— Следует отметить, что за мелкое хулиганство предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 17.1 КоАП, а за непредъявление по первому требованию гражданина книги замечаний и предложений административная ответственность предусмотрена ст. 9.24 КоАП, — напомнила официальный представитель Центрального РУВД Татьяна Обозная.