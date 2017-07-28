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На Зыбицкой произошла «разборка» из-за холодной шаурмы

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  • 28.07.2017, 12:53
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Сразу в несколько конфликтов в питейных заведениях вмешалась милиция за минувшие сутки в центре Минска.

Поводы были разные: от холодной шаурмы на Зыбицкой до несогласия с выставленным счетом в баре на Октябрьской площади, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Сначала в милицию поступил звонок о конфликте клиента и администрации в баре на улице Зыбицкой. Мужчина жаловался, что купленная им шаурма оказалась холодной. После вмешательства вопрос был улажен, рассказали в Центральном РУВД.

Через пару часов из бара на проспекте Победителей поступил сигнал, что пьяный посетитель пристает к работникам и посетителям, провоцирует и бросается в драку. В итоге 24-летний минчанин продолжил вечер уже в управлении внутренних дел, на него составили протокол за мелкое хулиганство.

Еще двое клиентов бара на Октябрьской площади не согласились с предоставленным счетом и отказались уходить. Милиция уладила конфликт.

Как отмечают правоохранители, чаще всего причина разногласий клиентов и администрации заведений — недовольство качеством услуг, отказ в предъявлении книги замечаний и предложений, а также поведение пьяных посетителей.

Следует отметить, что за мелкое хулиганство предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 17.1 КоАП, а за непредъявление по первому требованию гражданина книги замечаний и предложений административная ответственность предусмотрена ст. 9.24 КоАП, — напомнила официальный представитель Центрального РУВД Татьяна Обозная.


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