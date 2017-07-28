Румыния не разрешила самолету с Рогозиным пролететь в Молдову

Румыния не разрешила самолету с Рогозиным пролететь в Молдову21
- 28.07.2017, 16:18
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Самолет с вице-премьером Дмитрием Рогозиным совершит посадку в Минске.
Власти Румынии не разрешили самолету с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным пролететь в Кишинев, куда он направлялся на переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном. Об этом сообщил посол РФ в Молдове Фарид Мухаметшин, пишет “Гордон”.
Посол добавил, что самолет с Рогозиным возвращается и совершит посадку в Минске.
25 июля Додон сообщил, что вице-премьер РФ прилетит в Кишинев в пятницу, 28 июля, а в субботу они отправятся в непризнанную республику Приднестровье.
Рогозин планировал прилететь в Молдову на военном самолете, чтобы встретиться с президентом Молдовы Игорем Додоном и представителями Приднестровья. Однако власти страны запретили Рогозину прилетать на самолете ВВС РФ.
В ответ на запрет Рогозин заявил, что готов попасть в Молдову на вертолете или мотоцикле.