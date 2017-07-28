Власти хотят обложить бизнес очередными поборами 6 28.07.2017, 20:51

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Правитель придумал очередной способ пополнить казну за счет бизнесменов.

Специалисты ОО «МССПиР» раскритиковали проекты указа правителя «О проведении чековых игр» и постановления Совмина «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения чековых игр». По их мнению, речь идет о попытке обложить бизнес дополнительными поборами, пишет neg.by.

Согласно проекту указа в Беларуси могут проводиться чековые игры, в которых участвуют формируемые кассовым оборудованием платежные документы, информация о которых передана в систему контроля кассового оборудования (СККО). При этом под чековой игрой понимается игра, организованная с использованием средств автоматизации СККО, по итогам которой ее организатор обязан выдавать выигрыш каждому из участников чековой игры, предъявившему выигравший случайным образом оригинал платежного документа. Участниками такой игры будут физические лица, получившие за свою покупку платежный документ и зарегистрировавшие его в установленном порядке.

Организацией и проведением игр займется РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». Призовой фонд будет формироваться в размере не более 20% от поступившей в предшествующем месяце платы за информационное обслуживание пользователей СККО, включая абонентскую плату. Следовательно, 80% от этих сумм составит прибыль РУП, подсчитали в МССПиР, что выглядит как сверхприбыль монополиста.

Введение «абонентской платы» и дополнительных отчислений от выручки фактически создаст «дополнительную финансовую нагрузку, в принудительной не фискальной форме», полагают специалисты МССПиР. Они уверены, что это противоречит Указу Президента от 23.02.2016 № 78 «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь», распоряжению Премьер-министра Республики Беларусь от 26.03.2016 № 102р и Комплексу мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016– 2020 годы.

Действительно, субъекты хозяйствования включат новые расходы в цены, что может привести к росту инфляции. Впрочем, установка и обслуживание СККО тоже влекут именно такие последствия, но власти это не смущает. Ведь речь идет о профилактике сокрытия выручки в торговле. К тому же, у граждан в случае проведения чековых игр появится стимул проявить социальную активность, требуя у кассира чеки.

Бизнес-союз возмущает непропорционально большая «суперрентабельность» деятельности РУП по организации игр. Ведь даже при проведении лотерей на призовой фонд выделяется 50% собранных сумм.

В МССПиР считают, что проект представляет собой попытку «ввести ничем необоснованные новые поборы с предпринимателей и новые административные процедуры» для белорусского бизнеса, нерыночными мерами создать для РУП дополнительный источник доходов, а также ввести новую форму контроля в обход Указа правителя № 510. При этом контролером окажется РУП «ИИЦ», что выглядит как подмена контролирующих функций государства. Все это, полагает МССПиР, может ухудшить положение нашей страны в рейтинге Doing Business.

Действительно, дополнительные поборы, барьеры и контроль в случае принятия проектов указа и постановления Совмина гарантированы. Но методика рейтинга подобные вопросы не затрагивает. А жалуясь на подобные проекты, специалистам бизнес-союзов следует вспомнить, как часто в выступлениях высокопоставленных чиновников и различных программах мелькает тезис о необходимости увеличения неналоговых доходов бюджета. Ведь поступления в государственную казну и так оскудели, а еще больше могут сократиться из-за обещанных мораториев на увеличение налогов и проведение проверок. И выполнение подобных обещаний всегда обходится бизнесу недешево…