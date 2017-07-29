В Китае создали бюджетный 3D принтер 2 29.07.2017, 9:06

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В Китае начали сбор средств на производство 3D принтера SparkMaker, который будет стоить 129 долларов.

Об этом сообщает 3Ders.

Так, отмечено, что 3D принтер на основе ЖК-дисплея, который печатает в высоком разрешении. На данный момент кампания собрала уже более 65 тысяч долларов США, что в три раза превышает первоначальную цель кампании.

"Несмотря на то, что 3D печать популярна уже несколько лет, аппаратное обеспечение было дорогостоящим, не позволяя многим исследовать бесконечные возможности творчества, которые он позволяет.

Кроме того, сложное программное обеспечение для проектирования и 3D моделирование стали предпосылкой для работы в 3D. SparkMaker компактен, красив и удобен для пользователя. Он отличается простотой печати с одной кнопкой, удобной загрузкой многоцветных смол и готовыми к печати загружаемыми конструкциями", - говорится в сообщении.