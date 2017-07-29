Минские общежития хотят объединить 5 29.07.2017, 9:10

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Фото: tut.by

Все общежития столицы собираются объединить в единую структуру.

Об этом шла речь на расширенном заседании президиума Мингорсовета по вопросам совершенствования правовых, организационных, экономических основ развития и деятельности ЖКХ по созданию благоприятных условий жизнеобеспечения населения.

Как пояснил заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев, подобная мера позволит сократить расходы на содержание зданий и нагрузку на реальный сектор экономики.

"Наша задача - объединение всех городских общежитий в одно предприятие с единым управлением", - цитирует чиновника БелТА.

Ранее в Минске изменилась организация системы ЖКХ. Вместо 141 жилищно-коммунальной организации столицы создали 58 более крупных. Это повысило эффективность управления, позволило оптимизировать количество работников. В итоге в 2016 году оказание жилищно-коммунальных услуг стало требовать меньших затрат.