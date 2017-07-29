Минздрав передумал запрещать линзоматы 2 29.07.2017, 9:37

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Однако на линзы все же будут выписывать рецепты.

В Минздраве Беларуси после обсуждения проблемы сообщили, что линзоматы по-прежнему будут продавать линзы.

В июле этого года Миниздрав выступил за то, чтобы продавались линзы исключительно по рецепту врача — значит, и за отмену линзоматов. Активно поддержали инициативу медики и чиновники. Однако уже в конце месяца здравоохранное ведомство решило не запрещать линзоматы — по итогам совещания в Министерстве здравоохранения было решено, что линзы можно будет в них покупать, а на каждом таком устройстве разместят объявление с призывом перед покупкой изделий посещать офтальмологов, пишет newsbel.by.

Так как приравнены линзы к изделиям медицинского назначения, на них все же будут выписывать рецепты — но скорее для пациентов, чтобы они могли быть осведомлены о том, какие именно ему нужны.

Действовать подобные рецепты будут год. О том, будут ли линзы продаваться только по рецепту в магазинах оптики, в Министерстве здравоохранения не сообщили.