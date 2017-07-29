Снова в одном ряду с Бангладеш и Малави 1 29.07.2017, 10:10

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Фото: varlamov.ru

Беларусь заняла 93-е место в рейтинге открытости криминальной статистики.

Страна разделила позицию с такими государствами как Бангладеш, Малави и Кот Д`Ивуар.

По мнению составителей рейтинга - международной некоммерческой организации по вопросам развития и доступности интернета World Wide Web Foundation (WWWF), которая ежегодно публикует исследование Open Data Barometer, Беларусь по открытости статистики обогнали такие государства как Венесуэла, Конго и Уганда.

В рейтинге, который иначе еще называют Рейтингом открытости криминальной статистики, оценивается, как мировые правительства раскрывают собственную статистику и какой это дает социальный и экономический эффект, пишет thinktanks.by.

По мнению исследователей, каждый человек должен иметь доступ к открытым государственным данным на открытом веб-сайте, чтобы полноправно участвовать в жизни своей страны. Без хорошего доступа к статистическим данным невозможно привлечь правительства к ответу за принимаемые ими решения, за расходование денежных средств.

На первых трех местах в списке Open Data Barometer – Великобритания, Канада и Франция. США расположились на 4-й позиции.

На последнем 114-м месте оказались Свазиленд и Йемен.

Среди постсоветских стран лучшая позиция в рейтинге у России – 25-е место. Далее следует Молдова - 31-е место, а на 40-м – Грузия. Эстония и Украина разделили 44-ю строчку. Латвия разместилась на 53-й позиции, а Казахстан – на 59-й.

Беларусь на 93-м месте. Хуже, чем у нас, с открытостью данных на постсоветском пространстве дела обстоят лишь у Таджикистана, который оказался на 97-й позиции.

В прочем, в рейтинг все же попали не все бывшие советские республики, а потому есть шанс, что по открытости криминальной статистики где-то дела обстоят еще хуже, чем в Беларуси и Таджикистане.