Снова в одном ряду с Бангладеш и Малави

Снова в одном ряду с Бангладеш и Малави1
- 29.07.2017, 10:10
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Беларусь заняла 93-е место в рейтинге открытости криминальной статистики.
Страна разделила позицию с такими государствами как Бангладеш, Малави и Кот Д`Ивуар.
По мнению составителей рейтинга - международной некоммерческой организации по вопросам развития и доступности интернета World Wide Web Foundation (WWWF), которая ежегодно публикует исследование Open Data Barometer, Беларусь по открытости статистики обогнали такие государства как Венесуэла, Конго и Уганда.
В рейтинге, который иначе еще называют Рейтингом открытости криминальной статистики, оценивается, как мировые правительства раскрывают собственную статистику и какой это дает социальный и экономический эффект, пишет thinktanks.by.
По мнению исследователей, каждый человек должен иметь доступ к открытым государственным данным на открытом веб-сайте, чтобы полноправно участвовать в жизни своей страны. Без хорошего доступа к статистическим данным невозможно привлечь правительства к ответу за принимаемые ими решения, за расходование денежных средств.
На первых трех местах в списке Open Data Barometer – Великобритания, Канада и Франция. США расположились на 4-й позиции.
На последнем 114-м месте оказались Свазиленд и Йемен.
Среди постсоветских стран лучшая позиция в рейтинге у России – 25-е место. Далее следует Молдова - 31-е место, а на 40-м – Грузия. Эстония и Украина разделили 44-ю строчку. Латвия разместилась на 53-й позиции, а Казахстан – на 59-й.
Беларусь на 93-м месте. Хуже, чем у нас, с открытостью данных на постсоветском пространстве дела обстоят лишь у Таджикистана, который оказался на 97-й позиции.
В прочем, в рейтинг все же попали не все бывшие советские республики, а потому есть шанс, что по открытости криминальной статистики где-то дела обстоят еще хуже, чем в Беларуси и Таджикистане.