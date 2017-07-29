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Китаянка сделала пластическую операцию, чтобы не платить кредит

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  • 29.07.2017, 11:04
Фото: Fotolia / s4svisuals

Случай Чжу Нацзюань далеко не единственный.

Жительница Китая с помощью пластической операции до неузнаваемости изменила свою внешность, чтобы не платить кредит размеров в 25 миллионов юаней (3,7 миллиона долларов).

59-летней Чжу Нацзюань удалось скрыться от правоохранителей, передает РИА Новости. В настоящее время ее местоположение неизвестно.

Чжу Нацзюань проживала в городе Ухань (провинция Хубэй). Полиция попыталась задержать ее, когда она покупала билеты в южном городе Шэньчжэнь, пользуясь чужим удостоверением личности. Стражи порядка были удивлены: внешность женщины была совершенно иной, чем на имевшихся у них фотографиях. Так, она была значительно моложе. Полицейские уверяли, что она выглядела на 30 или 40 лет.

Случай Чжу Нацзюань далеко не единственный: только в одном городе Ухань за шесть месяцев 2017 года были задержаны 186 человек, пытавшихся избежать выплаты кредитов.


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