В каком 17-м году мы живем? 3 Владислав Иноземцев

29.07.2017, 11:11

Владислав Иноземцев

Власть в РФ осознанно нагнетает новые «затруднения», подставляя страну под удар.

Недавно в ответ на какой-то из постов в Facebook один из друзей раскритиковал меня за мои позитивные оценки действий, которые были предприняты в последнее время Соединёнными Штатами и их союзниками в отношении России. При этом друг — отнюдь не сторонник всего происходящего в стране; он решительно выступает за борьбу с коррупцией, за прозрачность власти и за всё такое. Но главный его тезис был очень чётким: критиковать Путина приемлемо и нужно, а поддерживать антироссийские санкции — это предательство.

Собственно говоря, сейчас вся риторика российской политической элиты сводится к тому, что очередные ограничительные меры против России — это чересчур и вообще «невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении нашей страны» (В.Путин). Действительно, санкции касаются «нашей страны», но есть одно существенное обстоятельство, отражённое радостно воспринятыми в своё время словами В.Володина о том, что Путин — это и есть Россия. Если понимать эти бессмертные слова буквально (а учитывая современную систему отечественной власти, как-то иначе их трактовать сложно), то любые санкции против Путина не могут не стать санкциями против России. И именно это и происходит сегодня.

Владимир Путин откровенно и чётко сказал, что он был инициатором отторжения Крыма от Украины. Его решения были в течение нескольких часов формально институционализированы карманным парламентом. Более того, они были поддержаны подавляющим большинством населения. Это стало исходным пунктом — фактически Россия приняла на себя коллективную ответственность за действия своего первого лица. Очень скоро не только у страны, но даже у «парламента» перестали спрашивать согласия на те или иные шаги — например, на участие войск в войне в Донбассе, результатом которой стали значительные потери среди мирных жителей, причём не только Украины. Чтобы освободиться от международной изоляции, власть начала авантюру в Сирии, которая не обеспечила желанного диалога. Когда он не получился, Кремль решился на вмешательство в избирательную кампанию в США, что переполнило чашу терпения в Вашингтоне. При этом если вспомнить недавнее прошлое, окажется, что только в России кандидат Трамп имел перед выборами подавляющее преимущество в симпатиях над кандидатом Клинтон. То есть и тут Россия действовала ровно так же, как Путин, подтверждая мудрость нынешнего председателя Государственной Думы.

Сегодня в России нет ничего независимого от Путина, что имело бы хоть какое-либо значение на международной арене. Российская армия — это Путин как её верховный главнокомандующий. Парламент — тоже понятно; как говорится в известном анекдоте, «мы все здесь Володины». «Газпром» — несомненно. Стоит ли сомневаться в том, что команда на дезинформационную войну в Европе и на кибератаки против Америки исходила с самого верха? Я так не думаю. И не Россия (а тем более — не русские) вызывают отторжение в Вашингтоне и Киеве, Брюсселе и Лондоне, а президент Российской Федерации и санкционированные им действия. И, честно говоря, они не могут вызывать никакого иного отношения.

Политика санкций потому порождает такое смешение чувств в российском обществе, что она возвращает всех нас в ситуацию столетней давности, во время, когда все пороки царизма (в настоящее время лакируемого прихлебателями режима) рисовались несущественными теми «патриотами», которые призывали сплотиться вокруг власти в империалистической войне. В то время, как известно, Владимир Ленин призвал революционный пролетариат «использовать затруднения своего правительства и своей буржуазии для их низвержения» (Ленин, В.И. «О поражении своего правительства в империалистской войне» [ПСС, т. 26, с. 290]) — и, на мой взгляд, тактически он был совершенно прав, так как без использования этих «затруднений» никакой успех революции был невозможен.

Сегодня мы видим повторение пройденного: власть осознанно нагнетает новые «затруднения», подставляя страну под удар, и полагает, что опасности, грозящие стране, спишут все претензии к власти. Если её расчёт правилен, то противостояние с остальным миром будет усиливаться, а грабёж России чиновничеством — продолжаться. Если же в России появится понимание того, что она не идентична Путину, что будущее страны — не только в слепому подчинению воли правящей клики, но интеллектуалам всё же придётся перечитать знаменитый ленинский текст. И на это очень стоит потратить полчаса — там найдётся много такого, что заставит задуматься, в каком 17-м году мы живём…

Владислав Иноземцев, Эхо Москвы